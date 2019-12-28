Körfez’de sokak hayvanları ‘sahipsiz’ kalmadı

Körfez Belediyesi ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne hasta olarak getirilen sokak hayvanları ilk olarak kayıt altına alındıktan sonra görevli veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından muayene edilerek teşhis konuluyor ve ücretsiz tedavi ediliyor.

ÖNCE MUAYENE, SONRA TEDAVİ

Kentte yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde muayeneleri yapılan hayvanlar, gerekli müdahale ve operasyonlar sonrasında, sağlık durumunun elverişliliğine bağlı olarakilgilenen vatandaşlara teslim ediliyor.