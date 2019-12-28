Turkcell ile e-Şirket ile yeni dönem

1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşümün kapsamı genişletilerek e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell e-Şirket, Turkcell veri merkezleri ile uluslararası güvenlik standartlarında hizmet veriyor. Muhasebe sistemlerinin yanı sıra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Bilet uygulamalarını da bünyesinde barındıran e-Şirket, bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışıyor.
2020 YILI ÖNEMLİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata,“Sene başında e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi uygulamalara geçiş zorunluluğuyla birlikte bir yandan şirketler dönüşürken bir yandan da kâğıt fatura kullanımı azalacak. Şirketlerin hızla e-Fatura uygulamasına geçtiği bu dönemde biz de e-Şirket platformumuz ile onlara uçtan uca çözüm sunuyoruz. Gelen talepler de gösteriyor ki şirketlerin e-Dönüşümü 2020’de ivme kazanarak artacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz