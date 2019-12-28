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Turkcell ile e-Şirket ile yeni dönem

1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell, e-Dönüşüm platformu e-Şirket ile uçtan uca çözüm sunarak kâğıt fatura kullanımını en az indirecek
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1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşümün kapsamı genişletilerek e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell e-Şirket, Turkcell veri merkezleri ile uluslararası güvenlik standartlarında hizmet veriyor. Muhasebe sistemlerinin yanı sıra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Bilet uygulamalarını da bünyesinde barındıran e-Şirket, bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışıyor.

2020 YILI ÖNEMLİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata,“Sene başında e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi uygulamalara geçiş zorunluluğuyla birlikte bir yandan şirketler dönüşürken bir yandan da kâğıt fatura kullanımı azalacak. Şirketlerin hızla e-Fatura uygulamasına geçtiği bu dönemde biz de e-Şirket platformumuz ile onlara uçtan uca çözüm sunuyoruz. Gelen talepler de gösteriyor ki şirketlerin e-Dönüşümü 2020’de ivme kazanarak artacak” dedi.

 

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