Yemeksepeti, 2019 yılında 69 ilden verilen 340 milyon porsiyon siparişi inceledi ve kullanıcılarının lezzet tercihlerinden alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok ilginç detayı ortaya koydu. Bu yılın sipariş rekorunu İstanbul'daki bir vatandaş kırdı ve yıl boyunca toplam 1.550 adet sipariş verdi. 2019'da bir başka rekor da sepet tutarı ile yaşandı. Lezzet tutkunu bir kullanıcı Üsküdar'daki bir pilavcıdan tek seferde 4.885 TL tutarında yemek siparişi verdi.

SUCUKLU YUMURTADA FİYAT ARTTI

2019'da siparişe sadece kullanıcılar doymadı, restoranlar da sipariş rekorları kırdı. Yılın sipariş rekortmeni İzmir'deki bir restoran olurken, bu restoran sadece bir günde tam tamına 808 adet sipariş aldı. Ortalama fiyatı en çok artan ürün ise sucuklu yumurta oldu. Kullanıcılar siparişlerin yüzde 81'ini mobil cihazlardan verdi. Kullanıcılar 2019'da restoranlara toplam 7,1 milyon yorum ve 38,2 milyon puanlama yaparak yeme-içme akımlarına yön verdi. Yapılan yorumlardan bir kitap yazılsaydı eğer 4 bin 900 adet roman olurdu.

HANGİ LEZZETLERDEN VAZGEÇMEDİK?

Toplamda 19,8 milyon adet lahmacun sipariş edildi. Lahmacun o kadar sevildi ki sipariş edilen lahmacunlar yan yana dizilseydi İtalya'ya kadar gidip geri dönerlerdi. Bu yılın en sevilen 3.lezzeti ise 13 milyon sipariş verilen kebap oldu. Son 2 yılda siparişlerinde çok hızlı bir artış yaşanan döner, bu yıl 15 milyon siparişle 2.sırada yer aldı.2019'da tavuklu pilav siparişleri adeta patladı ve bir önceki yıla göre 22 kat daha fazla sipariş edildi. Tatlı siparişleri en çok tercih edilen 6.kategori olurken, cheesecake bu yılın en sevilen tatlılarından oldu ve özellikle San Sebastian cheesecake satışları 18 kat arttı.