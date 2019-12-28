CHP Körfez ve Dilovası’nda kongre günü

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri sürüyor. Darıca ve Çayırova’da başlayan ilçe kongreleri İzmit ve Kartepe’de devam etmiş, dün ise Gölcük’te tek adaylı kongre gerçekleşmişti. Bugün (29 Aralık Pazar) ise Körfez ve Dilovası ilçelerinde ilçe başkanlarını belirlemek üzere ilçe kongresi gerçekleştirilecek.

KÖRFEZ’DE BOL ADAYLI KONGRE

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayacak ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren yeniden aday olurken karşısında 3 aday daha olduğu öğrenildi. Şengül Yurt, Doğan Ergün ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışacak. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek.

“GÜVEN ORTAMINDA DEMOKRATİK KONGRE”

Mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren; “Demokratik ortamda yapacağımız kongremiz çok çekişmeli ve renkli olacak. Ben demokratik bir ortam yarattığımızı düşünüyorum. Partinin başarısı için partiyi daha da büyütmek için çabalıyoruz. Körfezdeki taraflı bir delege değil, herkes özgür iradesiyle oy kullanacak. Körfez’de uzlaşma kültürünü egemen kıldık. Bütün mahallelerde bunu uyguladık. Her mahalle kendi delegesini kendi belirledi, hiçbir mahalleye müdahalemiz olmadı. İlk hedefimiz seçimlerde oy oranımızı yüzde 30 ‘un üzerine çıkarmak ve genelde de yerel de oy eşitliğini sağlamak.” dedi.

ESKİ BAŞKAN YENİDEN YARIŞIYOR

60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu Dilovası’nda ise kongre, ilçe binasında gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Kerem Aydemir başkanlığa yeniden talip olurken, 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İsmail Kaya, Aydemir’in karşısına aday olarak çıkacak. Kongrede 13 yönetim kurulu üyesi ve 5 il delegesi seçilecek.