Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 23:00 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:44 TSİ

CHP Körfez ve Dilovası’nda kongre günü

CHP’de kongre takvimi kapsamında bugün Körfez ve Dilovası’nda ilçe kongrelerini yapacak. Körfez’de kongre dört adayla gerçekleşecek. Dilovası’nda ise iki aday yarışacak
mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri sürüyor. Darıca ve Çayırova’da başlayan ilçe kongreleri İzmit ve Kartepe’de devam etmiş, dün ise Gölcük’te tek adaylı kongre gerçekleşmişti. Bugün (29 Aralık Pazar) ise Körfez ve Dilovası ilçelerinde ilçe başkanlarını belirlemek üzere ilçe kongresi gerçekleştirilecek.

KÖRFEZ’DE BOL ADAYLI KONGRE

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayacak ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren yeniden aday olurken karşısında 3 aday daha olduğu öğrenildi. Şengül Yurt, Doğan Ergün ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışacak. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek.

“GÜVEN ORTAMINDA DEMOKRATİK KONGRE”

Mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren; “Demokratik ortamda yapacağımız kongremiz çok çekişmeli ve renkli olacak. Ben demokratik bir ortam yarattığımızı düşünüyorum. Partinin başarısı için partiyi daha da büyütmek için çabalıyoruz. Körfezdeki taraflı bir delege değil, herkes özgür iradesiyle oy kullanacak. Körfez’de uzlaşma kültürünü egemen kıldık. Bütün mahallelerde bunu uyguladık. Her mahalle kendi delegesini kendi belirledi, hiçbir mahalleye müdahalemiz olmadı. İlk hedefimiz seçimlerde oy oranımızı yüzde 30 ‘un üzerine çıkarmak ve genelde de yerel de oy eşitliğini sağlamak.” dedi.

ESKİ BAŞKAN YENİDEN YARIŞIYOR

60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu Dilovası’nda ise kongre, ilçe binasında gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Kerem Aydemir başkanlığa yeniden talip olurken, 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İsmail Kaya, Aydemir’in karşısına aday olarak çıkacak. Kongrede 13 yönetim kurulu üyesi ve 5 il delegesi seçilecek. 

Bugün 23:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ellibeş: Tarihi anlara tanıklık ettik mask
Ellibeş: Tarihi anlara tanıklık ettik
MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım mask
HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri mask
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi mask
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim mask
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL