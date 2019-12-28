Derince’de dualar Şehitlerimiz için

Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Erzurumlular Derneği, Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurumlu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik, Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Koçak, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri, kaymakamlık daire müdürleri ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz