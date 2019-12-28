Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:45 TSİ- Gündem G: Bugün 16:46 TSİ

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

İzmit Belediyesi telefon ve internetin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan kartpostal kültürünü yeni yılda yeniden canlandıracak 
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi telefon ve internetin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan kartpostal kültürünü yeni yılda yeniden canlandıracak. İzmit Belediyesi tarafından bastırılan kartpostal ve kişiye özel pulları 30-31 Aralık tarihlerinde belediye meydanın kurulacak PTT standıyla birlikte vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecek.

ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİLECEK

Vatandaşlar, tarihi İzmit evleri, İzmit Saat Kulesi, Tren Garı, Fevziye Camii gibi tarihi yerlerin görsellerinin bulunduğu fotoğrafların yer aldığı kartpostalları belediye meydanında kurulacak PTT standı aracılığı ile sevdiklerine ücretsiz olarak gönderebilecek. Eski heyecanların ve o eski tatlı duyguların bir kez daha yaşanacağı bu etkinlikte insanlar sevdiklerini mutlu etme fırsatı yakalayacak.

SEVDİKLERİNİZİN ADRESİNİ ALMAYI UNUTMAYIN

Sevdiklerine bu nostaljik hediye olan kartpostalları yollamak isteyen vatandaşlar kartpostalların arkasına isim, soy isim, alıcı isimi ve alıcı adresi yazmaları gerekiyor. Bu nedenle belediye yetkilileri bu nostaljik etkinliğe katılacak vatandaşların sevdiklerinin açık adreslerini mutlaka not alıp getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bugün 16:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte İzmit Belediyesi'nin yeni yıl programı mask
İşte İzmit Belediyesi'nin yeni yıl programı
"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü mask
"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü
İzmit ışıl ışıl mask
İzmit ışıl ışıl
Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar mask
Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar
Büyükakın yerli otomobile talip oldu mask
Büyükakın yerli otomobile talip oldu
İşte Türkiye'nin yerli otomobili mask
İşte Türkiye'nin yerli otomobili
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL