Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ilk bursiyerinden anlamlı ziyaret

Çalışmalarını eğitim, kültür ve sağlık alanında yapmış olduğu üç ana unsur çerçevesinde sayısız etkinlikle sürdüren Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı, eğitim hayatlarında birçok öğrenciye de destek vermeyi sürdürüyor. KYÖV’ün üniversite ve sonrasında desteklediği ilk bursiyerlerinden olan Ayşe Aksaç öğrenimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına başlamış, önemli görevlerde bulunarak vakfın burs fonuna desteğini sürdürmüştü. Yıllar sonra Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ve okula duygu dolu bir ziyarette bulunan Ayşe Aksaç’a, KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan tarafından bu örnek davranışı sebebiyle teşekkür plaketi takdim edildi.