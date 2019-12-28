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GTÜ ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ dedi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Amfi Salonu'nda düzenlenen seminerde son zamanlarda gündemde olan kadına şiddete dikkat çekildi
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‘Kadına şiddet insanlığa ihanet’ sloganıyla bir araya gelen öğrenci toplulukları üyeleri, hocaları GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Elçi öncülüğünde bir seminer düzenlediler. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Hilal Özel Baylan ile Avukat Esma Demiryürek’in konuşmacı olarak yer aldıkları etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele ve hak arama yöntemleri tartışıldı.

ÇARPICI BİLGİLER PAYLAŞILDI

Seminerde, dünyada toplam işlerin yarıdan fazlasını yapmalarına rağmen kadınların, toplam gelirin %10’ unu kazandığı belirtilirken, kadınların ekonomik değere sahip olan malların sadece yüzde 1’ine sahip olduklarının altı çizildi. Bir başka sarsıcı gerçek olarak dünya yoksullarının yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Ayrıca çalışan kadınların kazancının erkek kazancının ancak dörtte üçü kadar bir ücrete tekabül ettiği vurgulandı.

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