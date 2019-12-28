Goodyear, aynı masaya oturmayacak!

Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak. Görüşmeler öncesi geçtiğimiz günlerde Lastik-İş Sendikası sözleşme tasladığını kamuoyuna açıklamıştı. Görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kala kritik bir gelişme yaşandı. Fabrikaya asılan açıklamada, “Goodyear, İzmit ve Adapazarı Fabrikaları ile çalışanlarının gelecekteki başarılarına odaklanabilmek için doğrudan ve birebir görüşmelerin tüm tarafların menfaatlerine en uygun yöntem olduğu kanaatindedir” denildi. Fabrikanın yaptığı o açıklama şöyle;

“Şeffaflığın temin edilmesi adına Goodyear Lastikleri T.A.Ş, yaklaşmakta olan 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde hali hazırda yürürlükte olan sözleşmeyi imzalayan Lastik Sektörü Grubundan ayrı olarak müzakere sürecini doğrudan Lastik-İş Sendikası ile birebir yürütmeye karar vermiştir. Geçtiğimiz toplu iş sözleşmesi döneminde, sektör grubunun bir bölümünün, Goodyear ve çalışanlarını, dezavantajlı konuma getiren bir anlaşmaya vardığı, bu durumun Lastik Sektörü Grubu'nu etkili müzakere etme amacı bakımından işlevsiz hale getirdiği kanaatindeyiz. Görüşmelerin doğrudan Lastik-İş Sendikası ve Goodyear arasında gerçekleşmesinin, yapıcı ve gerçekçi bir diyalog kurulması için tek yöntem olduğu kanaatindeyiz. Aşağıdaki hususlarda karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma yapabilmeyi arzu ediyoruz; Adil ve rekabetçi bir ücretlendirme ve yan haklar sağlamaya devam edebilmek için çalışanların fabrika performansına göre ödüllendirildiği Fabrikaların gelecek kapasitelerine ilişkin planlanan yatırımların korunduğu ve Şirketin global lastik pazarında rekabetçi konumunun korunduğu Görüşmelerin doğrudan Lastik-İş Sendikası ve Goodyear arasında gerçekleşmesinin, yapıcı ve gerçekçi bir diyalog kurulması için tek yöntem olduğu kanaatindeyiz. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında sizleri bilgilendiriyor olacağız. Konuyla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olduğu takdirde bizlerle veya fabrikalarınızda bulunan Üretim Liderlik Ekipleri ile irtibata geçebilirsiniz.