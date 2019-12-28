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Hürriyet'ten İzmitlilere çağrı

İzmit Karagöz İşhanı esnafı ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet,  İzmitlilere yeni yıl için ‘esnafımızdan alışveriş yapalım’ çağrısında bulundu.
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’nin en köklü pasajlarından Karagöz İşhanı’nın esnafları ile bir araya geldi. İzmit Belediye Meclisi üyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, meclis üyesi Yaşar Kardaş, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu ve Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi eski Başkanı Numan Uysal’ında yer aldığı ziyarette Başkan Hürriyet tüm pasaj esnaflarını ilk olarak dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Başkan Hürriyet, esnafların talepleri doğrultusunda pasaj içerisinde yapılması istenilen tasarım değişiklikleri ile ilgili olarak da incelemelerde bulundu.VATANDAŞ

YORULMAYACAK ESNAF KAZANACAK

Dükkan ziyaretleri sonrasında Karagöz İşhanı esnafı ile öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Hürriyet, tek tek istek ve talepleri değerlendirdi. Yeni yıl için hummalı bir hazırlık içerisinde olan esnafların kazançlarının arttırılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Yeni yılı tüm kentimizle dayanışma ve beraberlik içinde karşılamak istiyoruz. Belediye önünde gerçekleştireceğimiz program ile hem esnafımız kazanacak hem vatandaşlarımız alışveriş için uzaklara giderek yorulmamış olacak” diye konuştu.

ESNAFIMIZIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ

2020 yılının İzmit Belediyesi önünde karşılanacağı program hakkında esnaflara bilgi veren Başkan Hürriyet, “Esnaflarımızın bu programa sunacağı katkı çok önemli. Sizlerin yapacağı satışlar ile vatandaşlarımız da hem eğlenmek hem alışveriş için farklı yerlere giderek yorulmayacak” ifadelerini kullandı. Karagöz İşhanı esnaflarının yeni yıl için satışa sunduğu birbirinden güzel ürünleri de inceleyen Başkan Hürriyet, “Esnafımız kazandıkça, kentimiz de kazanacak. İşine dört elle sarılan, tüm ekonomik zorluklara rağmen kepenk indirmeyen tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız ve en büyük destekçiyiz. Bu kentin sevdalısı tüm İzmitlilere çağrımdır. Gelin hep birlikte yeni yılda esnaflarımızdan alışveriş yapalım” diye konuştu.

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