Cumhuriyet yazarına gözaltı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, gözaltına alındı.
Zülal Kalkandelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiğini duyururken, mahkemeye çıkacağını belirtti.
Kalkandelen, kişisel Twitter hesabından, gözaltına alınışını, "Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım!" notuyla paylaştı.
İşte o paylaşım:
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Yorumlar
(1 )
kibarcik - ne yanıkız sen layüsel misin cıkarsın yoksa kusurun ucarsın veselam
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