Bugün 10:20 TSİ - Yaşam

İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler

Kadın-erkek nüfus dengesi pek çok ülkede genelde birbirine çok yakın yüzdelere sahiptir. Fakat kimi ülkelerde kadın nüfusu diğerlerine oranla daha fazladır. İşte dünyada kadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler.