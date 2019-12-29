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İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler

Kadın-erkek nüfus dengesi pek çok ülkede genelde birbirine çok yakın yüzdelere sahiptir. Fakat kimi ülkelerde kadın nüfusu diğerlerine oranla daha fazladır. İşte dünyada kadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler.
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Dünyada kadın ve erkek nüfusları hemen hemen birbirine eşit olmasına rağmen, bazı  insanlar dünyanın bir yerlerinde kadınların daha fazla olduğu yerleri öğrenmek isterler. İşte dünyada kadın nüfusunun fazla olduğu yerler. 

1. Estonya  %54.10

2. Litvanya %54.00

3. Curaçao %53.90

4. Ukrayna %53.70

5. Ermenistan %53.60

6. Rusya %53.50

7. Belarus %53.50

8. Letonya %53.20

9. Hong Kong %53.10

10. Portekiz %52.70

Bugün 10:20 TSİ - Yaşam

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Yorumlar

(2)
01

Ömer Arslan - Ulke ismlerini yazarken biraz daha dikkat estonya iki kez yazilmis

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 29 Aralık 12:40
02

Doğan - @Ömer Arslan 01 nolu yoruma cevabı: bir tanesi letonya

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 13:09

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