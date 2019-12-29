İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler

Dünyada kadın ve erkek nüfusları hemen hemen birbirine eşit olmasına rağmen, bazı insanlar dünyanın bir yerlerinde kadınların daha fazla olduğu yerleri öğrenmek isterler. İşte dünyada kadın nüfusunun fazla olduğu yerler.
1. Estonya %54.10
2. Litvanya %54.00
3. Curaçao %53.90
4. Ukrayna %53.70
5. Ermenistan %53.60
6. Rusya %53.50
7. Belarus %53.50
8. Letonya %53.20
9. Hong Kong %53.10
10. Portekiz %52.70
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Yorumlar
(2 )
Ömer Arslan - Ulke ismlerini yazarken biraz daha dikkat estonya iki kez yazilmis
Doğan - bir tanesi letonya
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