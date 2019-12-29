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O dizideki sahne olay yarattı

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Netflix'in ikinci Türki dizisi 'Atiye', geçtiğimiz gün yayınlanan ilk sezonuyla bomba etkisi yarattı.
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Beren Saat'in, İstanbullu bir ressamı canlandırdığı internet dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu daha ikinci günden sosyal medyayı salladı.  Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye yorum yağdı.  'Atiye’nin ilk sezonu platformdaki yerini alır almaz Türkiye’de birçok kişi tarafından izlendi. İzleyiciler yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Herkes dizinin ne kadar akıcı olduğundan bahsetti. 

'Atiye'de olay yaratan bir diğer sevişme sahnesi ise Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger arasında yaşandı. Dizide Atiye'nin deli dolu kardeşi 'Cansu' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, ablası Atiye'nin nişanlısıyla birlikte oldu.Netflix platformunda yayınlanan 'Atiye''nin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

 

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Yorumlar

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kibarcik - emın olun abonozdakı kader düşkünleri bunlardan daha onurludur hıc olmassa ısteyerek degıl ıstemedenduütükleri cukurdan kurtulmakısterler lakın bunlar varya vesıkasıları beş gecmişler veselam

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 13:19

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