Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:02 TSİ- Gündem G: Bugün 14:11 TSİ

Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı

Kocaeli’de aç kalan bir ayı, girdiği sitenin bahçesinde bulunan barakadaki 3 koyunu telef etti. Koyunların çalındığını düşünen site sakinleri, yerleştirdikleri kamerayla gerçeği öğrendi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Başiskele Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir sitede yaşayan Özdemir Kaşka, bahçenin bir köşesine yaptığı barakada hobi amaçlı olarak beslediği 3 koyunun kaybolduğunu fark etti. Barakanın ahşaplarının kırıldığını fark eden Kaşka, koyunların hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündü. Daha sonra bahçenin yan tarafından bulunan ormanlık alanda Kaşka ile birlikte inceleme yapan site sakinleri, bir koyunun telef edilip yaprakların altına saklandığını gördü. Bunun üzerine site sakinleri barakanın bulunduğu alana ve bahçenin dış tarafındaki ormanlık alana iki adet kamera yerleştirdi. Ertesi gün kamera tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen site sakinleri, bir ayının çitlerin altından geçerek barakanın yanına geldiğini gördü. Görüntülerde ayının barakada bir şey olmadığını fark edince ormanlık alana gidip otların altına sakladığı koyunu yediğini gören vatandaşlar, büyük şok yaşadı.

“Dedim ki galiba hırsız götürdü”

3 koyununun telef olmasına üzülen Kaşka, ayıların aç kaldığını ve bundan dolayı yerleşim alanlarına kadar indiğini belirterek, “3 tane koyunum vardı, kulübede besliyordum. Bir sabah uyandığımda koyunlardan birisinin yok olduğunu gördüm. Dedim ki galiba hırsız götürdü. Ertesi günü kalktığımda 2 koyunum daha kaybolmuş. Baktım orada bir koyun yenilmiş, birisi de yaprakların altına saklanmış. Daha sonra kulübenin olduğu alana kamera yerleştirdik. Ertesi günü görüntülere baktık, gelip diğer koyunu da yedi. Kalanını alıp sürükleyerek götürdü. Pikniğe gittiğimiz zaman mümkün oldukça yiyeceklerimizi bir kenara bırakalım, hayvanlar yesin. İleride bizim yaşam alanlarımıza gelmek zorunda kalmasın. Evlerimizi de ormanlık alanlara yaptığımız zaman bu hayvanlar yine bize zarar verecek. Bu hayvanların bize zarar vermemesi için duyarlı olmamız lazım” dedi.
Görüntülerde ayının bahçenin tel çitlerini kaldırarak altından içeri girdiği görülüyor. Bahçeye giren ayı hızla barakanın yanına gidiyor. Bir süre barakanın içine girmeye çalışan ayı, barakanın etrafını kapatan ahşapları parçalıyor. Daha sonra barakada yiyecek bir şey olmadığını gören ayı koşarak bahçeden dışarı çıkıyor. Ayı daha sonra ormanlık alana sakladığı koyunu yiyor.

Bugün 11:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'e ilk kar düştü mask
İzmit'e ilk kar düştü
Umuttepe beyaza büründü mask
Umuttepe beyaza büründü
Goodyear, aynı masaya oturmayacak! mask
Goodyear, aynı masaya oturmayacak!
Başkan Hürriyet: Esnafımızdan alışveriş yapalım mask
Başkan Hürriyet: Esnafımızdan alışveriş yapalım
Hürriyet'ten İzmitlilere çağrı mask
Hürriyet'ten İzmitlilere çağrı
Akarca sakinleri yetkilileri göreve davet etti mask
Akarca sakinleri yetkilileri göreve davet etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi mask
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL