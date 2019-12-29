Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:10 TSİ- Siyaset G: Bugün 11:57 TSİ

CHP kongrelerinde ‘tek aday’ dönemi

CHP’nin Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay süreci ilçe kongreleriyle sürüyor. Geçmişteki olaylı kongrelerin aksine bu kez genellikle tek adaylı kongreler yapılıyor
mask

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin ilçe ve il başkanlığı seçimlerine yönelik, “tek adayda uzlaşma” çağrısı büyük ölçüde karşılık buldu. CHP’de şu ana kadar tamamlanan 400 ilçe kongresinin 244’üne tek adayla gidildi.

‘Ender bir durum’

CHP’nin Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’ına yönelik takvimi işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, mahalle delegeliği seçimlerinin ardından başlayan ve 27 Ocak’a kadar sürecek olan ilçe kongrelerinde, partinin yeni dönemdeki ilçe başkanları birer birer belirleniyor. Kılıçdaroğlu, kongreler öncesinde, parti örgütüne çağrıda bulunarak “uzlaşma” istemişti. Kılıçdaroğlu, mümkün olduğu oranda tek adayda mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Edinilen bilgilere göre CHP ülke genelindeki 973 ilçenin 400’ündeki kongreleri tamamladı. 156 ilçe başkanlığı için birden fazla aday yarışırken, 244 ilçe kongresine tek adayla gidildi. Böylece ilçe kongrelerinin yüzde 61’inde partililer tek adayda uzlaşı sağlamış oldu. Kaynaklar, tek adaylı kongrelerdeki bu oranın parti tarihinde, “ender görülen bir durum” olduğunu ifade etti. İl başkanlığı seçimlerindeki, “tek adaylı kongre” oranının daha yüksek olması bekleniyor. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kongre süreçlerine ilişkin olarak, “Bu durumu tek adayın ötesinde okumak lazım. CHP’liler kendi içerisinde beraberliği gönül rızasıyla tesis ediyorlar. Esas mücadelenin parti içinde değil, iktidara karşı mücadele olduğunun bilincindeler. Bunu tamamen özümsemiş durumdalar. Biz aynı siyasi partinin mensuplarıyız. Kazanan da CHP’li kaybeden de CHP’li” dedi.

Metropol kulisleri

Parti kulislerinde, İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul’da şu ana kadar yapılan ilçe kongrelerinin tamamına yakınını Kaftancıoğlu’nun desteklediği isimlerin kazandığı biliniyor. İl başkanlığı seçiminde de Kaftancıoğlu’nun karşısına güçlü bir ismin aday olması beklenmiyor. Ankara’da ise mevcut başkan Rıfkı Güvener yeni dönem için iddiasını koruyor. Ancak başkentte Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismin tek aday olarak kongreye gireceği belirtiliyor. Parti içi güç savaşının en fazla hissedildiği metropol ise İzmir. İzmir’de mevcut başkan Deniz Yücel ile Devrim Barış Çelik yarışıyor. Hem İzmir’deki yerel yönetimin hem de parti yönetiminden isimlerin gruplaştığı kıyasıya yarıştan kimin galip çıkacağı merak konusu. Kulislerde İzmir’de de Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismin ipi göğüsleyeceği beklentisi hakim.

Bugün 11:10 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP Körfez'de yarış başladı mask
CHP Körfez'de yarış başladı
MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
İYİ Parti Başiskele’ye üçüncü aday mask
İYİ Parti Başiskele’ye üçüncü aday
CHP kongrelerinde ‘tek aday’ dönemi mask
CHP kongrelerinde ‘tek aday’ dönemi
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri mask
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan mask
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi mask
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL