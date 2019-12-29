İlimizde yaşayan vatandaşların uzun zamandan bu yana bekledikleri kar yağışı kendini göstermeye başladı. Özellikle yılbaşında yağıp yağmayacağı merak edilen kar, bu sabah saatlerinde hafif şekilde yağmaya başladı. Yağışınm yılbaşı akşamı daha da şiddetlenmesi ve ilimizin beyaza bürünmesi bekleniyor.
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İzmit'e ilk kar düştü
İlimizde uzun zamandır beklenen kar yağışı, Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe yerleşkesinde kendini göstermeye başladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz