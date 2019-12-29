İzmit'e ilk kar düştü

İlimizde yaşayan vatandaşların uzun zamandan bu yana bekledikleri kar yağışı kendini göstermeye başladı. Özellikle yılbaşında yağıp yağmayacağı merak edilen kar, bu sabah saatlerinde hafif şekilde yağmaya başladı. Yağışınm yılbaşı akşamı daha da şiddetlenmesi ve ilimizin beyaza bürünmesi bekleniyor.