Arkas’tan Ford’a ziyaret

Lojistik sektörünün önde gelen köklü şirketlerinden Arkas Lojistik, filosunu güçlendirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla 4 milyon 750 bin Euro değerinde 55 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü F-MAX yatırımı yapmıştı. Teslimatın tamamlanmasının ardından Arkas Lojistik ve Ford Trucks yöneticileri önceki gün Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde bir araya geldi.

ZİYARET ETTİLER

Ziyarete Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş’un yanı sıra Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ve Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış katıldılar.

BİLGİ ALDILAR

Ford Trucks tarafından Arkas Lojistik’e plaket takdim edilirken, Arkas Lojistik yöneticileri Ford Otosan’ın 1960 yılından bu yana devam eden Ar-Ge fonksiyonları ve tesislerini yakından inceleyerek ITOY ödüllü F-MAX‘in 5 yıl süren geliştirme süreciyle ilgili önemli bilgiler aldı. Kara filosundaki araçlar yıllık ortalama 25 milyon kilometre yol kat eden Arkas Lojistik, yaklaşık 500 adet çekiciye sahip bulunuyor ve filosunun yüzde 20’si Ford Trucks marka çekicilerden oluşuyor.