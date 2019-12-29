Periler yılı mutlu bitirdi yılbaşı harçlığını cebe indirdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediye Gençlik Kulübü, ilk yarının son maçında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ni 81-69 mağlup etti, ligin ilk yarısını mutlu bir şekilde bitirdi

ÜÇ HAFTADIR KAZANAMIYORDU…

Son üç haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve son olarak geçen hafta deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’a 82-76 mağlup olan İzmit Belediye Gençlik Kulübü, antrenör değişikliğine gitti. Erkan Metin’in yerine takımın başına geçen Hasan Fırat Okul ile ilk yarının son maçına çıkan Mavi Beyazlı Periler, Çankaya Üniversitesi’ni konuk etti. maçın başından itibaren üstün oynayan takımı CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve protokol üyeleri destekledi.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Üst üste üç lig maçında galibiyet yüzü görmeyen İzmit Belediye Gençlik Kulübü, maça iyi başladı. Savunmada ve hücumlarda etkili bir oyun sergileyen Mavi Beyazlı periler ilk periyodu 26-21 kazandı. Maçın ikinci çeyreğinde başa baş geçen bölümde öne çıkan oyuncular Courtney Williams, Gizem Yavuz ve Kristine Anigwe, sayılarıyla 44-40 önde kapattı.

HIRS GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin üçüncü periyodunda hızlı hucümlarda ve pota altındaki savunmasıyla rakibi Çankaya Üniversitesi’ne sayı avantajı vermeyen Perilerimiz, maçta başarılı bir performans sergiledi. En etkili mücadele veren kaptan Gizem Yavuz ve Courtney Williams, rakip oyuncuları etkisiz hale getirdi. Bu oyuncular, sayılarla takımına en çok katkı veren isimler oldu. İzmit Belediye, üçüncü periyodu 66-57 önce geçerken, maçın son periyotunu da 81-69 kazanarak üç hafta sonra ilk galibiyeti altı. Maçın yıldızları Gizem Yavuz 22, Kristine Anigwe 20, Courtney Williams 18 ve Sasa Cado 9 sayıyla oynadı.

HÜRRİYET, YILBAŞI HARÇLIĞI SÖZÜ VERDİ

Maç sonrası sahaya inen başkan Hürriyet ve milletvekili Akar, göreve gelen yeni antrenör Hasan Fırat Okul’a çiçek takdim etti. Ardından soyunma odasına giden heyet, kızları tebrik etti. Fatma Kaplan Hürriyet, kızların ricası üzerine yılbaşı öncesinde harçlık dağıtma sözü verdi.

İZMİT BELEDİYESPOR: 81

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 69

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan ***, Ahmet Kemal Digilli ***, Münevver Özemre ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu *** (4), Ezgi Manlacı **, Courtney Williams *** (18), Gizem Yavuz **** (22), Monika Grigalauskyte ** (3), Sasa Cado *** (9), Gamze Takmaz *** (5), Kristine C Anigwe *** (20), Melek Yusufoğlu **

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: La Tanya Chantella White *** (21), Tuğçe İnöntepe *** (5), Derin Yaya ** (4), AıjaPutnına *** (12), Bahar Öztürk *** (13), Avery Rochelle Warley *** (14)

1.PERİYOT: 26-21, 2.PERİYOT: 44-40, 3.PERİYOT: 66-57, MAÇ SONUCU: 81-69