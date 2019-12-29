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Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi

Çocuğunun arkadaşıyla ilişkiye giren kadın öğretmenin, daha sonra kurbanına cep telefonu ve mücevher gibi hediyeler aldığı ortaya çıktı.
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ABD'de özel eğitim öğretmeni olan Susan Elizabeth Weddle, 15 yaşında bir çocukla yüzlerce kez cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.  Skandalın patlamasıyla okuldan istifa eden 40 yaşındaki öğretmenin kurbanıyla tanışması, oğlunun arkadaşlarını futbol maçı izlemek üzere eve davet etmesiyle gerçekleşti. Ekim 2018'deki buluşmada çocukların evde alkol almasına göz yuman kadın, kurbanıyla ilişkiye girdi. 15 yaşındaki çocukla evinde, otomobilinde ve plajda rezaletlere imza atan öğretmen, kurbanına cep telefonu ve mücevher gibi hediyeler aldı.  Öğrencinin cep telefonuna çok sayıda çıplak fotoğraf da gönderen öğretmenin, yargılama sonucunda 35 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

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