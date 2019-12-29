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Kocaelispor'un Antalya'da yaptığı şaşırttı

Kocaelispor'un Antalya kampını neşe içerisinde sürdürüyor. Önceki günkü antrenmanın ardından Körfez’in altın çocukları Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin ve Taha Batuhan Yayıkçı, kendilerini Akdeniz’in serin sularına bıraktı

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un Antalya kampını neşe içerisinde sürdürüyor. Önceki günkü antrenmanın ardından Körfez’in altın çocukları Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin ve Taha Batuhan Yayıkçı, kendilerini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.

9 DERECEDE SERİN DENİZ KEYFİ

3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, Antalya kampı sorunsuz devam ediyor. Kampta yağmur nedeni ile sadece 1 antrenmanda değişiklik yapan ve sahadaki antrenmanı salona taşıyan Yeşil Siyahlılar önceki akşam çok ağır bir antrenmanı geride bıraktı. Antrenmanın ardından futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin ve Taha Batuhan Yayıkçı kendilerini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.

SEFA: SUYA GİRİNCE KENDİMİZE GELİYORUZ

9 derecelik sıcaklıkta denize adeta hücum eden üçlü, 5 dakika yüzdü. Sefa Narin “Aslında her antrenman sonrasında yapmamız gerekiyor. Son antrenman çok ağırdı. Çok kısa suda kalmama rağmen kendime geldim” dedi. Kocaelisporlu futbolcular zaman zaman antrenman sonrasında denize giriyor ve kendilerine geliyor.

KOCAELİSPORLU FUTBOLCULARIN CANLARI ÇIKIYOR 

Antalya kampı devam eden Kocaelispor’da antrenmanların dozu oldukça yüksek. Teknik adam Selahaddin Dinçel futbolcuların pestillerini çıkarırken kimsenin gözünün yaşına bakmıyor.

KABUS GİBİYDİ

Antalya Lara Titanic Otel’de devre arası kampını sorunsuz bir şekilde sürdüren Kocaelispor’da çalışmalar son derece sıkı bir şekilde devam ediyor. Yeşil Siyahlılar günde çift antrenman yaparken Selahaddin Dinçel takımı ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlıyor. Yeşil Siyahlı futbolcular akşamki antrenmanı kabus gibi geçti.

AĞRILARI OLAN EFE YARIDA BIRAKTI

Fartlek antrenmanı yapan futbolcular 1 saat boyunca verilen program dahilindeçalışırken üzerlerine 10’ar kilo ağırlık taktılar. Tüm teknik ekip de çalışmada Dinçel ile birlikte hareket ederken futbolcuların koşarken bağırmaları Dinçel’e “Yeter artık” mesajı verse de Dinçel bu bağırışları gülerek karşıladı. Genç futbolculardan Lütfi Efe Özreisoğlu ağrılarının bulunması üzerine çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalırken, diğer futbolcular antrenmanı başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

FARTLEK ANTRENMANI NEDİR?

Hız oyunu demektir. (Speed Play) Sporcunun hem yüksek tempoda hem de yavaş tempoda koşmasının birleşimidir. Örneğin 5-10 dakika hafif koşu ile başlanır. Görülebilen bir noktayı nişan alıp o noktaya kadar hızlı koşulur. Sonra bir süre hızlı yürünür ve vücudun kendini toparlaması sağlanır, sonra tekrar hızlanılır, tekrar yavaşlanır. Fartlek bu hızlanma ve ya yavaşlamayı temsil eder.

BULGARLAR BİZİ ÇOK SEVDİ 

Kocaelispor’da kamp ağır antrenmanlarla geçerken bir yandan da birliktelik duygusu pekişiyor. Takıma ilgi de oldukça üst düzeyde.Titanic Otel’de herkesin gözü Kocaelispor’un üzerinde ve Yeşil Siyahlılar hayli dikkat çekiyor. Otelde konaklayan Bulgar ailesi de Kocaelispor ile yakından ilgilenenlerden. Ailenin küçük oğlu Boris, Kocaelispor diyor başka bir şey demiyor.

 MAÇLARA GELECEKLER

Bulgar göçmeni bir ailenin oğlu olan Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Cahit Paşa ile samimi olan bilgisayar mühendisi baba ile avukat anne, takımın kamptaki antrenmanlarını takip ediyor ve Yeşil Siyahlılara destek veriyor. Cahit Paşa, Kocaelispor’u İzmit’teki maçlarda da yalnız bırakmayacaklar. Kendilerini iyi şekilde ağırlayacağız. Akşamki antrenmanın ardından teknik adam Selahaddin Dinçel de aileye hoş geldin derken tüm takım Bulgar aile ile fotoğraf çektirdi.

Bugün 12:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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