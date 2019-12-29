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Yavru Körfez, Balıkesir’i 4’ledi “2-4”

Kocaelispor Elit U-19 takımı Balıkesir deplasmanından zaferle döndü. Rakibini 4-2’lik skorla deviren Yeşil Siyahlılar, Elit A’ya çıkma hattı ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü.
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Kocaelispor Elit U-19 takımı Balıkesir deplasmanından zaferle döndü. Rakibini 4-2’lik skorla deviren Yeşil Siyahlılar, Elit A’ya çıkma hattı ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Kocaelispor’da başından darbe alıp sakatlanmasına rağmen olağanüstü bir futbol oynayan İsa Nalbant attığı 3 golle yıldızlaştı. Diğer gol ise Ahmet Tokmak’tan geldi. Böylece Elit B Ligi’nde sezonun ilk yarısı sona erdi. İkinci yarı 18 Ocak’ta başlayacak ve Kocaelispor ikinci yarının ilk maçını deplasmanda Birevim Elazığspor ile oynayacak.

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