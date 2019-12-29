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Yaptıkları herkesi şok etti

İki yıldır aşk yaşayan çift, bu yılın başında ilişkilerine daimi olarak üçüncü bir kişiyi almış. Üçlü ilişkilerinin onları "yaratıcılık ve finansal açıdan" zirveye taşıdığını iddia eden üç genç beraber dünyayı gezerken bir yandan da çoğunlukla onaylanmayan bu yaşantılarını sosyal medyadan paylaşıyor.

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25 yaşındaki Priscilla Soares, iki yıldır 26 yaşındaki Stephen Bolden ile birlikte. Buraya kadar her şey normal.  Ancak 2017 yılının Mart ayından beri birlikte olan çiftin, 2019'un başından beri bir de kız arkdaşları var. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan çift, ilişkilerine bir de 21 yaşındaki Pamela Dejesus'u eklemiş. Priscilla, Stephen ve Pamela her şeyi birlikte yapıyorlar. Son olarak da beraber dünyayı gezmeye başlamışlar. Priscilla, koyu Katolik bir aileden geldiğini ve yetiştirilme şeklinin de etkisiyle okul çağlarından beri tek eşli bir ilişkinin, evlenip çocuk yapmanın hayalini kurduğunu anlatıyor. Yakın çevresinde "Jak" olarak tanınan Stephen Bolden ise uzun zamandır Priscilla'dan çok farklı bir yaşam tarzı sürüyor. 26 yaşındaki genç adam, merak ettiği ülkelere gidip şehirlerini bir bir geziyor. Hayatında Priscilla olmasına rağmen ise burada tanıştığı kadınlarla ise ilişkiye girmekten çekinmiyor. Ancak oldum olası çok eşliliğe meraklı olan Jak, bu konuda Priscilla'ya karşı her zaman dürüst davrandığını iddia ediyor. Jak'ın hayat felsefesi, çok istediği bir şeyi mutlaka elde etmek üzerine kurulu. "Ancak bu deneyimin kimseyi mutsuz etmemesi gerek" diyor. Ancak İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda Jak, tutkuyla bağlı olduğu hiçbir şeyi kovalamayı bırakmak istemediğini söylüyor. Buna kadınlar da dahil.  Priscilla ve Jak, birlikte dünyayı gezerken 25 yaşındaki genç kadın kendini daha önce tahmin bile edemeyeceği bir ilişkinin içerisinde buluyor. 2019 yılının Şubat ayında Pamela ile tanışan Jak ve Priscilla, onu kalıcı olarak ilişkilerine dahil etmeye karar veriyor. 

"YARATICI BİR ROL ÜSTLENİYORUM" 

Jak, "Ben ilişkimizdeki aileyi geçindiren, lider ve yaratıcı rolünü üstleniyorum. Priscilla ise ilişkimizin besleyen, yuvayı kuran, destekleyen ve sevecen enerjisini temsil ediyor." diyor. İlişkilerinin dinamiğinin "sınırların ve limitlerin olmadığı özgür bir ilişki içerisinde olmak üzerine" olduğunu anlatan Jak, temelde eksik olmaması gereken öğeleri ise güven, emniyet, dürüstlük ve açıklık olarak açıklıyor. Priscilla ise geçmişte hep tek eşli bir ilişkinin hayalini kurmuş olsa da Jak ile tanıştıktan sonra bu fikrinin değiştiğini anlatıyor:  "Jak çokeşli olma konusunda benimle hep dürüst konuştu. Onun bana karşı her zaman yalansız ve açık olması, aramızdaki bağı daha da güçlendirdi." Pamela ise Jak ve Priscilla ile uzun süre Facebook üzerinden arkadaş olduğunu ve çok sayıda ortak arkadaşları olduğunu söylüyor.

"CİNSEL ANLAMDA DEĞİL" 

 Jak ve Priscilla, Pamela ile görüştükten sonra ondan etkilendikleri, aralarında çekimin sadece cinsel anlamda değil karakter bazında da olduğunu anlatıyor.  Bu durum üç genci "üçlü bir ilişki" yaşamaya itmiş. Bu durumun kendilerini finansal açıdan daha rahatlattığını ve kendilerini yaratıcılıklarının zirvesine götürdüğünü iddia ediyorlar. Bu durum üç genci "üçlü bir ilişki" yaşamaya itmiş. Bu durumun kendilerini finansal açıdan daha rahatlattığını ve kendilerini yaratıcılıklarının zirvesine götürdüğünü iddia ediyorlar. Jak'ın ailesi, oğullarının yaşam tarzını kabul etmiş. Priscilla ise ailesinin yaşadığı üçlü ilişkiyi öğrendiği takdirde kendisini evlatlıktan reddedeceklerini söylüyor, bu nedenle de çok eşli ilişkisini saklıyor. Pamela ise çok eşli ve üçlü ilişki içerisinde olmanın kendisi için yeni bir şey olmadığını söylüyor ve insan doğasının gereği olduğunu ileri sürüyor. İnsanların çoğu zaman kendilerini yargıladıklarını ve onaylamadıklarını söyleyen Priscilla, Pamela ve Jak, kimseyi umursamadıklarını ve dünyayı gezerek hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini ekliyor. 

 

 

 

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