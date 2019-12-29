Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bembeyaz bir güne uyandı. Kocaeli Üniversitesi ve çevresi sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kısa sürede bembeyaz hale geldi. Kar yağışının geçen sene daha erken düştüğü Umuttepe geç de olsa kara kavuşmuş oldu.
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Umuttepe beyaza büründü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi, sabah yağmaya başlayan kar nedeniyle beyaza büründü
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorumlar
(1 )
Murat - Bir kaç görsel ekleseydiniz keşke.. Umuttepe bir banktan ibaret mi ?
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