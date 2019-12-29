Umuttepe beyaza büründü

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bembeyaz bir güne uyandı. Kocaeli Üniversitesi ve çevresi sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kısa sürede bembeyaz hale geldi. Kar yağışının geçen sene daha erken düştüğü Umuttepe geç de olsa kara kavuşmuş oldu.