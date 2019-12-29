AKP Kocaeli Milletvekili ve Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bakanlık görevini yürüttüğü dönemde bir aracın test sürüşünü yapmış ve bu aracın Türkiye'nin yerli otomobili olduğunu belirtmişti. O dönemde araca ciddi bir kaynak yatırıldığı ve bu kaynağın daha sonradan nereye gittiği uzun süre gündemi meşgul etmişti. Işık, yeni otomobilin tanıtılmasının ardından bir kez daha eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı Fikri Işık'a, "Sayın Bakan, yerli otomobil hakkında paylaşımda bulunmanızı beklerdik" diye yazdı, Işık da, "Bu konu hakkında bir açıklama yapacağım" dedi. Işık'ın açıklamasında neler söyleyeceği merak ediliyor.
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Fikri Işık'tan yerli otomobil sorusuna jet yanıt
Türkiye'nin yerli otomobili, geçtiğimiz günlerde Gebze'de gerçekleştirilen program ile görücüye çıkmıştı. Daha önce de birçok kez gündeme gelen yerli otomobil konusu, Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık döneminde de gündeme gelmiş ancak hayata geçirilememişti
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Yorumlar
(1 )
Kemal - Ne yerlisi italya da üretip getirdiniz.
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