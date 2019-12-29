İlimizin tanınan isimlerinden, Eski Saraybahçe Belediye Başkan Yardımcılarından, elektrik mühendisi evli ve 2 çocuk babası Erol Yılmaz 61 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi Erenler Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Kocaelili başkan yardımcısı hayatını kaybetti
Eski Saraybahçe Belediye Başkan Yardımcılarından Erol Yılmaz 61 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz