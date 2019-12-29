İzmit'te cami cemaatinden tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılma devrini sona erdirmişti. Kurulun kararının ardından vatandaşlardan konu hakkında birçok eleştiri geldi. Buna göre, camilerin yeni düzenininden memnun olmadıklarını aktaran vatandaşlar, eski düzenden memnun olduklarını ve tabure ve sandalyelerin camilere geri getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İZMİT'TEN DE TEPKİ VAR

Konu ile ilgili gazetemize ulaşan bir vatandaş, İzmit Eren Camii'ndeki oturma düzenini paylaşarak, camilerin eski düzenine kavuşturulması gerektiğini, yeni kuralların cami cemaatinin gelenekleri ile uyuşmadığını belirtti. Ayrıca yeni sistemin kiliselere benzediği kaydeden vatandaş, bunun da çocuklara kötü örnek teşkil ettiğini söyledi.