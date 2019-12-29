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İzmit'te cami cemaatinden tepki

İzmit'te bulunan Eren Cami cemaatinden bazı isimler, camilerdeki yeni düzenin kiliselere benzediğini ve bu durumun çocuklar için kötü örnek oluşturduğunu belirtti

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılma devrini sona erdirmişti. Kurulun kararının ardından vatandaşlardan konu hakkında birçok eleştiri geldi. Buna göre, camilerin yeni düzenininden memnun olmadıklarını aktaran vatandaşlar, eski düzenden memnun olduklarını ve tabure ve sandalyelerin camilere geri getirilmesi gerektiğini kaydetti. 

İZMİT'TEN DE TEPKİ VAR

Konu ile ilgili gazetemize ulaşan bir vatandaş, İzmit Eren Camii'ndeki oturma düzenini paylaşarak, camilerin eski düzenine kavuşturulması gerektiğini, yeni kuralların cami cemaatinin gelenekleri ile uyuşmadığını belirtti. Ayrıca yeni sistemin kiliselere benzediği kaydeden vatandaş, bunun da çocuklara kötü örnek teşkil ettiğini söyledi. 

Bugün 13:48 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - bu haberden bir şey anlamadım vatandaş neden şikayetçi neyi eleştriyor neyi istiyor belli değil.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 15:59
01

İzmitli - Yatak yorgan getirin tam olsun. Gençliğinde işin gücün var gelemiyorsun el ayak tutmayınca yatarak oturarak kılıyorsun! Ne anlamı var kıldığın namazın?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 14:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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