İzmit'te dehşet anları

Olay, İzmit Akmeşe'de meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre B.K. adlı vatandaş, her zamanki gibi koyunlarını ahıra kitledikten sonra evinin yolunu tuttu. Sabah uyandığında koyunlarını kontrol etmek için ahıra giden B.K. gözlerine inanamadı. Koyunlarından bir tanesini kanlar içinde buldu. Biraz daha yaklaştıktan sonra koyununun sadece derisi ve kafasının kaldığını fark etti.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER YAPTI"

Koyununu başıboş köpeklerin telef ettiğini belirten B.K., "Koyunları dün ahıra kilitledim. Ardından eve geldim ve uyudum. Sabah eşim ile karşılaştığımız manzara ile şoka uğradık. Koyunlarımızdan birinin sadece kafası ve derisi kaldı. İki üç günden bu yana başı boş köpekler ahırın etrafında dolanıl duruyor. Aç kaldıktan sonra saldırdılar belli ki. Tamam hayvanları seviyoruz ama koyunlar da bizim canımız" dedi.

"ÇÖZÜM BULUNSUN İSTİYORUZ"

Yetkililerden yardım isteyen B.K., "Bizim değil köpeklerle, hiçbir hayvanla herhangi, bir sorunumuz yok. Ama biz bu koyunları binbir emek ile bu günlere getiriyoruz. Yetkililerden soruna çözüm bulmalarını talep ediyorum. Bugün aç kaldı diye koyunlara saldıran köpekler, yarın köydeki çoluk çocuğa da saldırabilir" ifadelerini kullandı.