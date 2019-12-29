Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:55 TSİ- Gündem G: Bugün 15:13 TSİ

İzmit'te dehşet anları

İzmit'te meydana gelen olayda, başı boş 4 köpeğin saldırısına uğrayan koyun telef oldu

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, İzmit Akmeşe'de meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre B.K. adlı vatandaş, her zamanki gibi koyunlarını ahıra kitledikten sonra evinin yolunu tuttu. Sabah uyandığında koyunlarını kontrol etmek için ahıra giden B.K. gözlerine inanamadı. Koyunlarından bir tanesini kanlar içinde buldu. Biraz daha yaklaştıktan sonra koyununun sadece derisi ve kafasının kaldığını fark etti. 

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER YAPTI"

Koyununu başıboş köpeklerin telef ettiğini belirten B.K., "Koyunları dün ahıra kilitledim. Ardından eve geldim ve uyudum. Sabah eşim ile karşılaştığımız manzara ile şoka uğradık. Koyunlarımızdan birinin sadece kafası ve derisi kaldı. İki üç günden bu yana başı boş köpekler ahırın etrafında dolanıl duruyor. Aç kaldıktan sonra saldırdılar belli ki. Tamam hayvanları seviyoruz ama koyunlar da bizim canımız" dedi. 

"ÇÖZÜM BULUNSUN İSTİYORUZ"

Yetkililerden yardım isteyen B.K., "Bizim değil köpeklerle, hiçbir hayvanla herhangi, bir sorunumuz yok. Ama biz bu koyunları binbir emek ile bu günlere getiriyoruz. Yetkililerden soruna çözüm bulmalarını talep ediyorum. Bugün aç kaldı diye koyunlara saldıran köpekler, yarın köydeki çoluk çocuğa da saldırabilir" ifadelerini kullandı. 

Bugün 13:55 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Lion - Bugün ac kaldı dediginiz hayvanlara yardım etsek böyle olmaz basi boş hayvan yoktur biz insanların kotu olmasının sebebidir napsın köpekler 1 hafta ac susuz gezin ya acliktan öleceksiniz ya biseyler yiceksiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 17:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit'e ilk kar düştü mask
İzmit'e ilk kar düştü
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki
Umuttepe beyaza büründü mask
Umuttepe beyaza büründü
Goodyear, aynı masaya oturmayacak! mask
Goodyear, aynı masaya oturmayacak!
Hürriyet'ten İzmitlilere çağrı mask
Hürriyet'ten İzmitlilere çağrı
Akarca sakinleri yetkilileri göreve davet etti mask
Akarca sakinleri yetkilileri göreve davet etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi mask
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL