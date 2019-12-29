Yahya Kaptan'ın o apartmanı isyanda

Gazetemize ulaşan bir vatandaş, Yahya Kaptan'da yer alan Armada Sitesi'nin 3050'nci adasında yaşadığı apartmanın çöplerinin uzun süreden bu yana toplanmadığını ve biriktiğini belirtti. Site yöneticilerinin her ay 400 lira aidat aldığını belirten vatandaş, "İzmit'in en gözde yerlerinden biri olarak gösterilen Yahya Kaptan'da olacak bir iş değil bu. Site yöneticileri her ay 400 lira gibi uçukm bir aidat alıyorlar ama en gerekli ve basit hizmet olan çöp toplama hizmetini bile yerine getiremiyorlar. 74 daire olduğunu varsayarsak, ayda 29 bin lira gibi önemli bir para yapıyor. Biz aidatımızı düzenli vermemize rağmen gördüğümüz muamele ortada. Yetkililerin derhal konuya çözüm bulması gerekiyor" dedi.