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Vanlılar basını yöresel kahvaltılarıyla ağırladı

Kocaeli Vanlılar Derneği, basın mensuplarını Van’ın meşhur yöresel lezzetleri ile kahvaltıda ağırladı. Yönetim kurulunun sıcak karşılaması ve programda dernek üyeleri tarafından türküler de seslendirildi.

Yasemin Kaya
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Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Fırat Güler, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu dernek binasında kahvaltı organizasyonuyla basın mensuplarını ağırladı. Kahvaltıya Başkan Vekili Orhan Çelikhası, Denetleme Başkanı Enis Temel, Başkan Yardımcıları Umut Lokman Acar, Hüseyin Öztekin, Menduh Acar, Ahmet Çeliker, Mehmet Nesim Çelikhası, Timur Göğerçin, Mehmet Aksu, Bayram Türkoğlu, Halis Karaboğa, Ümit Yıldız ve Zeydi Anter, Adnan Sönmez, Hüsnü Göğerçin katıldı.

YÖRESEL VAN KAHVALTISI

Basın mensuplarını Van’ın meşhur kahvaltısı ile ağırlayan Vanlılar Derneği, basın mensuplarına jest yaptı. Kahvaltıda tereyağı, bal, otlu peynir, cacık, murtağa, gıncırok, kade çöreği, arhavik, karisek, tandır ekmeği ikram edildi. Samimi bir karşılama ile basın mensuplarına güzel bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Vanlılar Derneği üyeleri, bu tür etkinlikleri artıracaklarını ifade etti. Basın mensupları ile kendilerine teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ DAYANIŞMAYI ARTTIRMAK”

Kocaeli Vanlılar Derneği başkanı Fırat Güler, kahvaltı sonrası çalışmalarından bahsederek “2001 yılında kurulduk. Geçtiğimiz aylarda yeni yönetimle beraber görev başına geldik. Amacımız tüm hemşerilerimize ulaşıp dayanışmamızı ve yardımlaşmayı sağlamak. Kocaeli’de de artık Vanlılar’ın gücünü göstermek için gereken mücadeleyi vereceğiz. Tüm yönetim kurulu başkanı arkadaşlarıma gösterdiği ilgiden ve yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“KOCAELİ’DE 26 BİN VANLI VAR”

Sözlerinin devamında Başkan Güler, “Tüm hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Maddi durumu kısıtla hemşehrilerimize yardımlarda bulunuyoruz. Üniversitedeki öğrencilerimiz için gençlik komitesi oluşturacağız. Onlar için de çalışmalar yapacağız. Aktif olarak 75 üyemiz var. Derneğimiz üye kaydına başlamıştır. Öte yandan Kocaeli’de kütüğü başka illerde olan 100 Bine yakın Vanlı hemşehrimiz var onlara ulaşacağız. 2020 yılı için mesajlarını da veren Başkan güler, Ülkemize, Kocaeliye barış, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyoruz. İlk hedefimiz tüm üyelere ulaşma adına onları kahvaltıda ağırlamak. Üyelerimizi sahada aktif hale getirmeye çalışacağız. Kocaeli’de 26 Bin Vanlı var” dedi.

Bugün 14:24 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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