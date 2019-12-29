İzmit'te akıl almaz spor olayı

1.Küme Futbol Ligi’nde, Kavaklı’dan, Gültepe maçında kavga çıkarmamak ve fark yememek için ilginç bir çözüm geldi: Gölcük ekibi sahaya 9 kişi çıktı, 19.dakikaya kadar 3 kişi bilerek sakatlandı, hükmen yenildiler… Ama olay hoş karşılanmadı…

YAZIK, ÇOK YAZIK!..

1.Küme Futbol Ligi’nde önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kavaklı’da rakibini ağırlayan Kavaklı, rakip takıma saldırdı ve karşılıklı olarak olaylar çıktı. Bu maçta bazı Kavaklılı futbolcuları not eden ve ‘İntikam alacağız’ çığlıkları atan Gültepeliler, uzun süre önceki günkü maçı beklediler. Ancak olay çıkmasından çekinen Kavaklıspor, ilginç bir yöntemle ‘pes’ dedirtti. Hayli köklü bir kulüp olan Gölcük ekibi, Play-Off iddiası olmasına rağmen, bu 6 puanlık maça 9 kişi çıktı. Olaylara adı karışan futbolcuları Mehmet Ali Kağıtçı’ya getirmedi ve iki eksikle başladı. İlk maçta olaylar çıkınca, bu maça 9 kişi gelen Kavaklılılar, maç öncesinde de Gültepeli futbolcular ile tribünlere el ele giderek Gültepeli taraftarı alkışladı.

FARK YEMEK İSTEMEDİLER…

Fark yemek istemeyen Kavaklılılar, bilinen ve ilginç bir yönteme başvurdu. 9 kişiyle 19.dakika oynayan kavaklı, rakibi karşısında bir anda 3-0 yenik duruma düşünce, 3 futbolcu sakatlandı. Kavaklılı Nedim, Tolunay, ve Emirhan sakatlanıp çıkınca, başka oyuncu olmadığı için, maçın hakemi Mehmet Cançok kurallar gereği müsabakayı tatil etti. Gültepe bu maçı 3-0 hükmen kazanacak. Alt yapı liglerinde de bu yönteme başvurulması, aslında ceza gerektiren bu olayın üzerine ciddi şekilde gidilmemesi nedeniyle, büyükler liginde de ‘art niyet’ yaşanması, hoş karşılanmadı. Maçı izleyeme gelenler, 19 dakika sonrasında, maç izleyemeden evlerinin yolunu tuttu.