OFFFFF, Ateş el yakıyor: 2-0

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nde A Grubu’nda 5’nci sırada 21puanda olan vae Play-Off kovalayan Kartepe Köseköy Ateşspor ile sezon başından itibaren istediği başarıyı elde edemeyen ve Süper Lig’e veda eden Kartepe Suadiyespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

İki hemşeri takımın mücadelesinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı: 0-0. Maçın ikinci yarısında Kartepe Köseköy Ateşspor, daha atak futbol oynadı ve maçın bitimine 10 dakika kala, Emirhan ve İbrahim’in attığı gollerle 2-0 kazandı, Play-Off’taki rakibi Tayfunspor’u takibe devam etti. Son iki haftaya girilirken, bir maçı kesik olan Köseköy ekibi umudunu sürdürdü. Kartepe Suadiyespor ise aldığı yenilgiyle sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşen takım oldu. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan karşılaşma sonrasında her iki takım sahadan dostça ayrıldı.

KARTEPE KÖSEKÖY ATEŞ: 2

KARTEPE SUADİYESPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig A)

HAKEMLER: Ali Eren Sayın ***, Eray Karmil ***, Tunahan Demirel ***

KARTEPE KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa ***, Abdülmecit *** (Oğuzhan Altınkaya **), Ömürcan ***, İbrahim ***, Uğur ***, Oğuzhan Demir ***, Abdülhamit ***, Soner ***, Emirhan ***, Yıldıray *** (Emrah **), Ekrem *** (Sinan **)

KARTEPE SUADİYESPOR: Uğur **, Nurettin **, Hakan ***, Oğuzhan Sarı ** (Süleyman **), Oğuzhan Top **, Berat ** (Muhammet Sarı Saner **), Muhammet ***, Gürkan ** (Eren **), Burak **, Halil ***, Onur **

GOLLER: Emirhan DK.81, İbrahim DK.85

K.KART: Oğuzhan Demir (Kartepe Köseköy Ateşspor)

16.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

Çınarlıspor

Başiskele Damlar

2 - 0

Hidropaks Gebze Tayfunspor

İhsaniyespor

3 - 0

Kartepe Köseköy Ateş

Kartepe Suadiyespor

2 - 0

Diliskelesispor

Bağdatspor

5 - 1



17. HAFTANIN MAÇLARI:

Arslanbey G.Birliği

-

Hidropaks Gebze Tayfun

Bağdatspor

-

Çınarlıspor

Kartepe Suadiyespor

-

Diliskelesispor

İhsaniyespor

-

Kartepe Köseköy Ateş