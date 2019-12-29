Annelerin 'süt' isyanı

Gazetemize ulaşan bir anne, hamile kadınların doğum yapmasına 3 ay kala, devlet tarafından sağlanan aylık 20, toplamda 60 liralık süt desteğinin yeterli olmadığını belirtti. Asgari ücret, işssizlik maaşı veya evde bakım ücretleri gibi kalemlerin, enflasyon oranına göre belirlendiğini aktaran vatandaş, süt yardımlarının da enflasyon oranına göre artırılması gerektiğini belirtti.

"YETERLİ GELMİYOR"

Durumu olan kadınlar süte ulaşabilececeğini ancak durumu elverişli olmayan kadınlar, devletin verdiği ile yetinmek zorunda olduğünu belirten vatandaş, söz konusu yardım miktarının artırılması gerektiğini savundu. Son dönemde belediyelerin de bu konuda çalışma başlattığını ancak henüz istenilen noktaya gelmediğini söyleyen kadın, anne sütü desteğinin önemli bir konu olduğunu belirtti.