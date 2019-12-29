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İYİ Parti Başiskele’ye üçüncü aday

İyi Parti Başiskele Kurucu Teşkilat Başkanı olan ve 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan aday adayı olan Ali Büyükkara, adaylığını açıkladı