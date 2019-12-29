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İYİ Parti Başiskele’ye üçüncü aday

İyi Parti Başiskele Kurucu Teşkilat Başkanı olan ve 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan aday adayı olan Ali Büyükkara, adaylığını açıkladı

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İyi Parti'de kongre süreci yaklaşırken, teşkilatlar hareketlenmeye başladı. Şu anki ilçe başkanı Ayşe Rüzgar'ın divanında yer alan Ali Büyükara’nın, ilçe başkanlığını aday olacağı söyleniyor.  Büyükkara'nın, Şanbaz Yıldız'a yakın isimler arasında olduğu iddia edilirken, resmi adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

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