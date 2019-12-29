Asker, gazeteciliğin öncesini ve sonrasını anlattı

Konuşmacı Şahin Asker öğrencilere mesleğin inceliklerini anlatırken, “Gazetecilik aşkla, sevgiyle yapılan bir meslektir. Mesleğin can alıcı noktası yazılması gereken haberlerin yazılması, gerekmiyorsa da yazılmaması. İlkeli, dürüst, tarafsız gazetecilik yapmak en önemlisidir” dedi. Öğrenciler karşılıklı soru cevap şeklinde geçen ikinci bölümde, merak ettiklerini Asker’e sordu. Branş öğretmenleri Şehnaz Civelek, Esma Aydın, Zümra Küçük ve Okul Müdürü İbrahim Şen, Şahin Askere plaket verdi.