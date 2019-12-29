Konuşmacı Şahin Asker öğrencilere mesleğin inceliklerini anlatırken, “Gazetecilik aşkla, sevgiyle yapılan bir meslektir. Mesleğin can alıcı noktası yazılması gereken haberlerin yazılması, gerekmiyorsa da yazılmaması. İlkeli, dürüst, tarafsız gazetecilik yapmak en önemlisidir” dedi. Öğrenciler karşılıklı soru cevap şeklinde geçen ikinci bölümde, merak ettiklerini Asker’e sordu. Branş öğretmenleri Şehnaz Civelek, Esma Aydın, Zümra Küçük ve Okul Müdürü İbrahim Şen, Şahin Askere plaket verdi.
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Asker, gazeteciliğin öncesini ve sonrasını anlattı
Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerinde uygulanan kariyer günleri kapsamında, Kartepe’nin Sesi Gazetesi sahibi Şahin Asker, Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gazetecilik alanı öğrencilerinin düzenlediği kariyer gününe katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz