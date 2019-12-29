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HDP’de yeni Eş Başkan Mehmet Selim Akboğa

Halkların Demokratik Partisi’nde yeni yönetim bugün yapılan kongreyle belirlendi. Tek adaylı kongrede İl Eş Başkanlığına Mehmet Selim Akboğa ve tutuklu mevcut eş başkan Leyla Aygün seçildi

Yasemin Kaya
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Halkların Demokratik Partisi 3. Olağan İl kongresi Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Uluç, İstanbul Milletvekili Av. Züleyha Gülüm, Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, Kocaeli İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, Van Çaldıran Belediye Eş Başkanı Leyla Adsan, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Yeşil- Sol Parti il temsilcileri, GÖRSEM Derneği Başkanı Hüseyin Akbal, SYKP İl Temsilcisi Erhan Sevim, Kocaeli Van Çaldıran Derneği Başkanı Metin Anik, Ses Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Bektaşve çok sayıda partili katıldı. Kongrede 16 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi ve 26 kişilik de genel merkez delegesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını İstanbul Milletvekili Av. Züleyha Gülüm üstlenirken, divan üyeliklerini ise Ali Buğdaycı, Deniz Çamur, Nihat Geyik ve Muhabbet Özüoral yaptı.

İl Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa ve Leyla Aygün’ün Yönetimi:

Kureyş Bilgiç, Selda İlgöz Kocayiğit, İrfan Demirkaya, Aynur Santo, Hasan Turhanlı, Sibel Sonkur, Coşkun Ova Şeyhoğlu, Yazgül Geçit, Ayhan Akmaz, Tuncer Meriç, Zekeriya Aktaş, Nurullah Yaşar, Seracettin Başboğa, Deniz Atalay.

Genel Merkez Kongre Delegeleri:

Mehmet Selim Akboğa, Kureyş Bilgiç, Asiye Ebru Öcal, Metin Fırat, Neslihan Armutçu, Çetin Macak, Muhabbet Özüoral, İlhami Demir, Menice Barış, Abdulkadir Demir, Dilara Özgönen, Lamiye Aras, Mehmet Günebakan, Zehra Keşaf, Erkan Şık, Cevdet Kabişen, Turan Daşdemir, Sevda Özer, İbrahim Ergin, Selda İlgöz Kocayiğit, Necati Altıntoprak, Şehabettin Işık, İrfan Demirkaya, Ahmet Eryılmaz, Turan Yalçınkaya, Menderes Yıldız.

Bugün 14:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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