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CHP Körfez'de yarış başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Olağan Kongresinde yarış başladı. 1 adayın çekilmesi ile birlikte aday sayısı 3'e düştü

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri sürüyor. Darıca ve Çayırova’da başlayan ilçe kongreleri İzmit ve Kartepe’de devam etmiş, dün ise Gölcük’te tek adaylı kongre gerçekleşmişti. Bugün Körfez’de ilçe kongresi gerçekleştirildi.

2 ADAYIN PANKARTLARI YER ALDI

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Şengül Yurt ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışıyor. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise İl Sekreteri Hüseyin Acurman gerçekleştirildi. 4 adaylı kongrede adaylardan sadece mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve Şengül Yurt’un pankartları yer aldı. Adaylığını duyuran Doğan Ergün ise Bülent Yıldız lehine kongre sabahında adaylıktan çekildiğini duyurdu.

“KİMSEYE MÜDAHALEDE BULUNMADIK”

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “İki seçimi kucağımızda bulduk. Tabi ki bu iki gün içerisinde oluşan yönetimle bu seçimi canla başla yerel ve gene seçimi atlatarak kongre sürecinin başlamasıyla birlikte delegasyonu oluşturup karşınıza geldik. Delegasyonu oluştururken tamamen mahalle ve üyelerimizin özgür iradelerini kullanabilmeleri için her şeyi yaptık. Kimseye müdahalede bulunmadık. Adayların çokluğunda da bunu görüyorsunuz. 3 aday ile süreci götüreceğiz. Kazanan kaybeden olmayacaktır. Kazanan CHP ve sizler olacaksınız” dedi.

“ÇOK RAHATSIZ OLDUM”

Divan Başkanı seçilen Hüseyin Acurman yaptığı konuşmada, “İl, ilçe, mahalle sokak ne derseniz deyin biz siyaset yaparken amatörce yapıyoruz. Ailemizden ve hayatımızdan vererek yapıyoruz. Bunları sadece Mustafa Kemalin askerleriyiz diyerek gerçekleştiriyoruz.  Bu durumlardan başka hiçbir faydamız yoktur. Dün bir durum yaşadık çok rahatsız oldum. Mustafa kaldıralı ve arkadaşları diye çağırıldık ben bunu kabul etmiyorum ben Hüseyin Acurman’ım. İYİ Parti’yle ittifak kurmasak aldığımız büyükşehirleri alabilecek miydik? Aile şirketi gibi parti yönetiyorlar diyorlar. Benim için değil başkaları içinde söylüyorlar. Bende diyorum ki senin eşin nerde? Senin eşin yokken onun eşi çocuğu sahada çalışıyor. CHP’de siyaset yapmak bedel ödemektir. Biz bedel ödüyoruz” ifadelerinde bulundu.

BÜLENT YILDIZ 

CANAN DAĞDEVİREN 

DİVAN BAŞKANI HÜSEYİN ACURMAN 

ŞENGÜL YURT VE KEMAL KILIÇDAROĞLU 

Bugün 14:48 TSİ - Siyaset

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