Körfez Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak’ta ikamet eden, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda çalışan Mustafa Ümit Bayraktar (41), Trabzon Araklı’daki annesinin
yanına gitti. Annesine yardım etmek için kamyonet kiralayan Bayraktar, inşaat malzemesi taşırken araç rampada kaldı. El frenini çekmeyi unutarak araçtan inen ve arızayı anlamaya çalışan talihsiz adam, geri geri kayan aracın altında kalarak, annesinin gözü önünde feci şekilde can verdi. 2 çocuk babası Bayraktar’ın cenazesi yarın Körfez Esentepe Mahallesi Sultan Murat Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Körfez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Kocaelispor taraftarı, kamyonun altında kaldı
Kocaelispor taraftarı olan 41 yaşındaki Mustafa Ümit Bayraktar, Trabzon'da kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
Körfez Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak’ta ikamet eden, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda çalışan Mustafa Ümit Bayraktar (41), Trabzon Araklı’daki annesinin
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