DAEŞ operasyonunda 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ., S.E.Ş. isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli’nin Körfez ve Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü.