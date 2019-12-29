Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ., S.E.Ş. isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli’nin Körfez ve Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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DAEŞ operasyonunda 3 gözaltı
Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz