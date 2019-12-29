Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?

Artıbir Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul'a dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 72.4'ü Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıktı. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Kanal İstanbul için referandum yapılırsa Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için gerekirse referanduma gidilebileceğini söylemişti. İmamoğlu'nun ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de referandum çağrısı yapmıştı. Konu hakkında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise referandumun gündemlerinde olmadığını söylemişti.

26-27 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen araştırmada 500 kişiye, telefonla yapılan görüşmelerde, "Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 72.4'ü Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkarken, yüzde 21.2 'evet yanıtını verdi. Katılanların yüzde 6.4'ü ise ise 'fikrim yok' dedi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, İstanbul halkının Kanal İstanbula karşı olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul konusunda Ak Parti’nin halkı ikna etmesi çok zor görünüyor" dedi. Çalışkaner, Kanal İstanbul için İstanbul'da referanduma gidildiği takdirde Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını savundu.

YERLİ OTOMOBİL

Ankette katılımcılara "Yerli otomobilin üretileceğine inanıyor musunuz?" sorusu da soruldu. Katılımcıların, yüzde 53.8'i 'evet' cevabı verdi. Yüzde 40.8 'hayır cevabı verirken, yüzde 5.4 de'fikrim yok' dedi.