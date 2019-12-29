CHP Körfez'de listeler belli oldu

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Şengül Yurt ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışıyor. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise İl Sekreteri Hüseyin Acurman gerçekleştirildi. 4 adaylı kongrede adaylardan sadece mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve Şengül Yurt’un pankartları yer aldı. Adaylığını duyuran Doğan Ergün ise Bülent Yıldız lehine kongre sabahında adaylıktan çekildiğini duyurdu. Saat 15.40 itibariyle adayların yönetim listeleri açıklandı.
BÜLENT YILDIZ YÖNETİM KURULU ASİL
Gülseren Solmaz Altunal
Hıdır Ali Ata
İbrahim Cihan
Gürsel Cimşit
Kasım Elmas
Serap Gencer
Funda Gülen
H. Ali Hamarat
Gönül İnan
Alettin Karatekin
Güneri Kaya
Feride Korkmaz
İbrahim Şeker
Hatice Uçar
Gamze Uğur
Yücel Yıldırım
İL DELEGELERİ
Doğan Ergön
Şevket Keleş
Erdem Torun
Necmettin Kahraman
Talat Erdem
Selim Tetik
İzzet Yalçın
Uğur Çiftci
Ahmet Arıt
Tuncay Akkaş
Cevdet Şahin
Türkan Erdoğan
Lütfü Kaya
Celal Dağlı
Hasan Kahveci
Turan Türkoğlu
Gülseren Solmaz
Bahri Atmaca
Doğan Kahraman
Kemal Uygun
Sevgi İritaş
Bülent Yıldız
Ayşe Candan
Yaprak Fidancı
Ulvi Yıldız
Gökhan Boztepe
Hasan Kaya
Nimet Gültepe
Mehmet Mikyas
Yücel Can
Serap Baykurt
Melek Fırıncı
Refik Yavuz
Onur Kaçar
Nesibe Çetin
Mehmet Miroğlu
Volkan Coş
Recep Şakar
Aydın Kaya
Haydar Şiret
Ersoy Yıldırım
Mehmet Korkmaz
Yılmaz Koca
Aslan Erdoğan
Gürsel Cimşit
Tolga Papakçı
Tekin Akgül
ŞENGÜL YURT YÖNETİM KURULU ASİL
Necla Alış
Nuran Altan
Zeynel Arslan
Levent Aydın
Sezgin Aydın
Yücel Can
Serhat Dağlı
Vehibi Durak
Zülal Gülbaş
Serhan Güncü
Ali Güngör
Ziyeddin Kaya
Derya Kayalı
Ali Korucuoğlu
Öztürk Sevgen
Yücel Yıldırım
İL DELEGE LİSTESİ
Ahmet Arıt
Zeynel Arslan
Ozan Aksu
Turgay Aksu
Sezgin Aydın
Necla Alış
Nuran Altan
Şafak Altunal
Şener Alyılmaz
Erkan Akın
Tuncay Akkaş
Erol Akın
Fuat Aktaş
Yaşar Avcı
Sabahat Birgören
Tunay Büker
Nuray Bülbül
Gürhan Beyaztaş
Makbule Bayramin
Faruk Başboğa
Yücel Can
Ali Doğan
Serhat Dağlı
İbrahim Dursun
Emin Dursun
Celal Dağlı
Serhan Güncü
Meral Güngör
Kaya Gülbaş
Orkun Kurt
Ali Korucuoğlu
Yusuf Korucuoğlu
Ziyeddin Kaya
Naci Mızrak
İsmet Omurca
Şükran Özbek
Öztürk Sevgen
Nilgün Solakoğlu
İbrahim Şeker
Mustafa Şeker
Kenan Şenol
Selim Tetik
Hüseyin Tay
Gülenay Topuz
Şengül Yurt
Sabahattin Yazıcıoğlu
Zeynep Yaman
CAVİT DAĞDEVİREN’İN LİSTESİ
Şafak Altunal, Ceyhun Altundağ, Nermin Aydın, Kerim Barıç, Erdal Erbaş, Murat Erdoğan, Yağmur Irmak, Yurdanur Kantarcıoğlu, Kadriye Kara, ÖzentürkSabir, SabirÖzentürk, Kadir Polat, Serdal Sarı, Osman Toplu, Senan Uygun, Ahmet Yılmaz
İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI
Fatma Koçkar, Cavit Dağdeviren, Cevdet Şahin, Naciye Seçilmiş, Bozkurt Uslu, Gökhan Boztepe, Senan Uygun, Tuğman Kayalı, Nesibe Çetin, Tayfun Balıkçı, Tugay Aksu, Çiçek Tunç, Celal Dağlı, Aslı Şahin, Engin Cömert, Erkan Karsak, İbrahim Fortacı, Yağmur Irmak, Yurdanur Kantarcıoğlu, Tekin Akgül, Bahri Armaca, Ayşe Barıç, Mustafa Şeker, Dursun Kahraman, Gülizar Tuncer, Erdal Türkoğlu, Ozan Aksu, Ali Doğan, Ceyhun Altundağ, Birgül Özyavuz, Tanju Kalem, Diyap Erdoğan, Bülent Özkan, Mehmet Gicili, Meyşeker Karaçay, Hüseyin Küçükşahin, Şahin Akyüz, Ali Korucuoğlu, Senem Doğan, Dursun Kahraman, Süleyman Çimen
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - hayırlı olsun
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