CHP Körfez'de listeler belli oldu

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Şengül Yurt ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışıyor. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise İl Sekreteri Hüseyin Acurman gerçekleştirildi. 4 adaylı kongrede adaylardan sadece mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve Şengül Yurt’un pankartları yer aldı. Adaylığını duyuran Doğan Ergün ise Bülent Yıldız lehine kongre sabahında adaylıktan çekildiğini duyurdu. Saat 15.40 itibariyle adayların yönetim listeleri açıklandı.

BÜLENT YILDIZ YÖNETİM KURULU ASİL

Gülseren Solmaz Altunal

Hıdır Ali Ata

İbrahim Cihan

Gürsel Cimşit

Kasım Elmas

Serap Gencer

Funda Gülen

H. Ali Hamarat

Gönül İnan

Alettin Karatekin

Güneri Kaya

Feride Korkmaz

İbrahim Şeker

Hatice Uçar

Gamze Uğur

Yücel Yıldırım

İL DELEGELERİ

Doğan Ergön

Şevket Keleş

Erdem Torun

Necmettin Kahraman

Talat Erdem

Selim Tetik

İzzet Yalçın

Uğur Çiftci

Ahmet Arıt

Tuncay Akkaş

Cevdet Şahin

Türkan Erdoğan

Lütfü Kaya

Celal Dağlı

Hasan Kahveci

Turan Türkoğlu

Gülseren Solmaz

Bahri Atmaca

Doğan Kahraman

Kemal Uygun

Sevgi İritaş

Bülent Yıldız

Ayşe Candan

Yaprak Fidancı

Ulvi Yıldız

Gökhan Boztepe

Hasan Kaya

Nimet Gültepe

Mehmet Mikyas

Yücel Can

Serap Baykurt

Melek Fırıncı

Refik Yavuz

Onur Kaçar

Nesibe Çetin

Mehmet Miroğlu

Volkan Coş

Recep Şakar

Aydın Kaya

Haydar Şiret

Ersoy Yıldırım

Mehmet Korkmaz

Yılmaz Koca

Aslan Erdoğan

Gürsel Cimşit

Tolga Papakçı

Tekin Akgül

ŞENGÜL YURT YÖNETİM KURULU ASİL

Necla Alış

Nuran Altan

Zeynel Arslan

Levent Aydın

Sezgin Aydın

Yücel Can

Serhat Dağlı

Vehibi Durak

Zülal Gülbaş

Serhan Güncü

Ali Güngör

Ziyeddin Kaya

Derya Kayalı

Ali Korucuoğlu

Öztürk Sevgen

Yücel Yıldırım

İL DELEGE LİSTESİ

Ahmet Arıt

Zeynel Arslan

Ozan Aksu

Turgay Aksu

Sezgin Aydın

Necla Alış

Nuran Altan

Şafak Altunal

Şener Alyılmaz

Erkan Akın

Tuncay Akkaş

Erol Akın

Fuat Aktaş

Yaşar Avcı

Sabahat Birgören

Tunay Büker

Nuray Bülbül

Gürhan Beyaztaş

Makbule Bayramin

Faruk Başboğa

Yücel Can

Ali Doğan

Serhat Dağlı

İbrahim Dursun

Emin Dursun

Celal Dağlı

Serhan Güncü

Meral Güngör

Kaya Gülbaş

Orkun Kurt

Ali Korucuoğlu

Yusuf Korucuoğlu

Ziyeddin Kaya

Naci Mızrak

İsmet Omurca

Şükran Özbek

Öztürk Sevgen

Nilgün Solakoğlu

İbrahim Şeker

Mustafa Şeker

Kenan Şenol

Selim Tetik

Hüseyin Tay

Gülenay Topuz

Şengül Yurt

Sabahattin Yazıcıoğlu

Zeynep Yaman

CAVİT DAĞDEVİREN’İN LİSTESİ

Şafak Altunal, Ceyhun Altundağ, Nermin Aydın, Kerim Barıç, Erdal Erbaş, Murat Erdoğan, Yağmur Irmak, Yurdanur Kantarcıoğlu, Kadriye Kara, ÖzentürkSabir, SabirÖzentürk, Kadir Polat, Serdal Sarı, Osman Toplu, Senan Uygun, Ahmet Yılmaz

İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI

Fatma Koçkar, Cavit Dağdeviren, Cevdet Şahin, Naciye Seçilmiş, Bozkurt Uslu, Gökhan Boztepe, Senan Uygun, Tuğman Kayalı, Nesibe Çetin, Tayfun Balıkçı, Tugay Aksu, Çiçek Tunç, Celal Dağlı, Aslı Şahin, Engin Cömert, Erkan Karsak, İbrahim Fortacı, Yağmur Irmak, Yurdanur Kantarcıoğlu, Tekin Akgül, Bahri Armaca, Ayşe Barıç, Mustafa Şeker, Dursun Kahraman, Gülizar Tuncer, Erdal Türkoğlu, Ozan Aksu, Ali Doğan, Ceyhun Altundağ, Birgül Özyavuz, Tanju Kalem, Diyap Erdoğan, Bülent Özkan, Mehmet Gicili, Meyşeker Karaçay, Hüseyin Küçükşahin, Şahin Akyüz, Ali Korucuoğlu, Senem Doğan, Dursun Kahraman, Süleyman Çimen