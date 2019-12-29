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İzmit'in İYİ’lerine Terzibayırı’ndan 50 üye

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’la beraber Terzibayırı Mahalle sakinlerini ziyaret etti. 50 toplu üye kaydının yapıldığı ziyarette konuşan Filiz; “Toplu kayıtlarımız ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Yasemin Kaya
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İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Haftanın en az 2 gününü mahallelere ayıran İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz dün Terzibayırı Mahalle sakinlerini ziyaret etti. Terzibayırı Mahalle ziyaretine İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İl ve İlçe, İlçe Teşkilat Yöneticileri, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Alkanve İlçe Gençlik Kolları Üyelerive İzmit Belediyesi Meclis üyesi Yaşar Kardaşda katıldı.

“MUTLU GÜNLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mahalle sakinlerinin yakın ilgi gösterdiği programda İYİ Parti'ye 50 kişinin üye kaydı yapıldı. Ziyarette Manzara Kıraathanesi'nin açılışını da yapan İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz programda yaptığı konuşmada; "Hepimiz İzmit'in ve ülkemizin iyi ve mutlu günlere ulaşması için çalışıyoruz. Ülkemiz karanlık günlerden çıksın, mutlu, huzurlu ve insanların kardeşçe refah içinde yaşadığı bir ülke olsun istiyoruz. Sizin bu desteğiniz ve ilginiz bizim umudumuzu daha da artırıyor. İyi ki varsınız. Siz böyle yanımızda olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Böyle toplu üye katılımları bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Umudun yeşermediği heryer karanlığa mahkumdur.Aramıza yeni katılan arkadaşlarla güneş daha güzel ve daha hızlı doğacak.Biliyorsunuz partimizin amblemi güneş. Güneş insanları ayırt etmeden herkese eşit doğar. Bizde güneş gibi umudumuzu, aydınlığımızı, ışığımızı insanları ayrıştırmadan herkese eşit tutuyoruz. Bu vatan hepimizin ve hepimiz eşit şartlarda yaşamak istiyoruz.Bizde güneş gibi batmaktan korkmayız, yeniden doğmaktan yılmayız" dedi.

Bugün 16:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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