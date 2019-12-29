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Bugün 16:26 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:07 TSİ

İşte ortalama gelirleriyle en çok kazandıran meslekler

Hotcourses Turkey araştırmasına göre işte ortalama gelirleriyle en çok kazandıran meslekler...
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1-Anestezi Uzmanı

Ortalama Maaş: 269.600 dolar

2-Cerrahlar

Ortalama Maaş: 252.910 dolar

3-Ortodontist

Ortalama Maaş: 228.780 dolar

4-Hekim

Ortalama Maaş: 195.842 dolar

5-Psikiyatrist

Ortalama Maaş: 194.740 dolar

6-Çocuk Doktoru

Ortalama Maaş: 168.990 dolar

7-BT Yöneticisi

Ortalama Maaş: 135.800 dolar

8-Pazarlama Müdürü

Ortalama Maaş: 131.180 dolar

9-Petrol Mühendisi

Ortalama Maaş: 128.230 dolar

10-Eczacı

Ortalama Maaş: 127.120 dolar

11-Siyaset Bilimci

Ortalama Maaş: 114.290 dolar

12-Yazılım Mühendisliği Yöneticisi

Ortalama Maaş: 107.479 dolar

13-Göz Doktoru

Ortalama Maaş: 106.140 dolar

14-Veri Mimarı

Ortalama Maaş: 101.900 dolar

15-Avukat

Ortalama Maaş: 96.678 dolar

Bugün 16:26 TSİ - Ekonomi

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