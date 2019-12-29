Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı

İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.
Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı:
Evet, yılın o zamanı geldi.
Telefon çalar, O Ses Yılbaşı?
Katılayım mı, katılmayayım mı?
Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?
E dizi var!
Karakter var!
Olmaz şimdi.
Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.
Pardon ben değil biz!
Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.
İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim.
Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz