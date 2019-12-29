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Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazandı.
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İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.

Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı:

Evet, yılın o zamanı geldi.

Telefon çalar, O Ses Yılbaşı?

Katılayım mı, katılmayayım mı?

Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?

E dizi var!

Karakter var!

Olmaz şimdi.

Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.

Pardon ben değil biz!

Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.

İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim.

Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.

Bugün 16:30 TSİ - Kültür-Sanat

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