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Düşen uçakta ünlü spor muhabiri de vardı

Kalkıştan dakikalar sonra bir otoparka çakılan uçakta yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı, tanınmış muhabirin ölümü şok etkisi yarattı.

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ABD'deki Lafayette Havalimanı'ndan yerel saatle sabah 09.00 sularında havalanan bir küçük uçak, dakikalar içinde arızalanınca acil iniş kararı verdi. İçerisinde üç yolcu ve üç mürettebat bulunan çift motorlu Piper Cheyenne uçağı, havalimanına geri dönmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Georgia eyaletine bağlı Atlanta'ya gitmeye hazırlanan uçak, Louisiana eyaletindeki Lafayette Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede düştü.  Posta servis binasına ait ait otoparka çakılan araçtakilerden beşi hayatını kaybetti. Ağır yaralı bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.  Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın çevredeki yüksek gerilim hattına takıldığını söyledi. Uçağın düşmesiyle otoparktaki iki araçta yangın çıktı ve çevredeki iki kişi hafif yaralandı. Uçaktakilerin kimliği ise saatler sonra ortaya çıkmaya başladı. Global Data Systems şirketinin başkan yardımcısı Robert Vaughn Crisp, yine aynı şirketin başkanının eşi Gretchen Vincent, oğlu Michael Walker Vincent ve pilot hayatını kaybetti.  Beşinci isim ise, WDSU TV kanalının spor muhabiri Carley McCord'du. Aynı zamanda Louisiana State University (LSU) takım antrenörünün gelini olan McCord'un ölümünü eşi de doğruladı.  AP haber ajansına görüntülü bir mesaj gönderen Steve Ensminger Jr, "Bu gerçek değil gibi hissediyorum" ifadesini kullandı. Carley McCord'un çalıştığı New Orleans merkezli WDSU kanalı da, trajik kazanın ardından bir açıklama yayınladı, "Kalplerimiz McCord ve Ensminger aileleriyle birlikte" denildi.  Başarılı muhabir McCord'un sosyal medya hesabından son olarak "Yağmurdan sonra yalnızca gökkuşakları, güneş her zaman yine gelecek" mesajını paylaşmıştı. Instagram hesabında ise elinde mikrofonu, başında Noel Baba şapkasıyla objektife gülümseyen bir fotoğrafına yer vermişti. 

 

 

 

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