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Kocaeli'de yarın hava nasıl?

Bugün başlayan ve özellikle şehrin yüksek kesimlerini kısa sürede etkisi altına alan kar yağışı, yarın yerini yağmura bırakacak

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Bugün sabah saatlerinde başlayan ve özellikle ilimizin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı, yarın yerini yağmura bırakacak. Soğuk havaların bir süre daha ilimizi terk etmeyeceği öğrenildi. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 10 derece gösterirken, en düşük hava sıcaklığı ise 6 derece olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışığı ihtimali bulunsa da, İzmit merkeze karın biraz daha geç geleceği aktarıldı.  

Bugün 17:14 TSİ - Gündem

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