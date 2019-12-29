CHP Körfez'de kazanan Yıldız

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri sürüyor. Darıca ve Çayırova’da başlayan ilçe kongreleri İzmit ve Kartepe’de devam etmiş, dün ise Gölcük’te tek adaylı kongre gerçekleşmişti. Bugün Körfez’de ilçe kongresi gerçekleştirildi.

2 ADAYIN PANKARTLARI YER ALDI

Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Şengül Yurt ve Bülent Yıldız kongrede başkanlık için yarışıyor. 217 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise İl Sekreteri Hüseyin Acurman gerçekleştirildi. 4 adaylı kongrede adaylardan sadece mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve Şengül Yurt’un pankartları yer aldı. Adaylığını duyuran Doğan Ergün ise Bülent Yıldız lehine kongre sabahında adaylıktan çekildiğini duyurdu.

YOĞUN KATILIM

Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya,İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, il başkan yardımcıları, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Çayırova İlçe Başkanı Cihat Soyluçiçek, CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Eski İl Başkanları Ferhan Şensoy, Cevdet Barış, Cihat Altunyuva, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, Büyükşehir Başkan Vekili Engin Taşdemir, CHP Eski Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Örengül, Körfez Belediye Başkan Adayı Bozkurt Uslu, CHP Eski Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ve çok sayıda partili katıldı.

“KİMSEYE MÜDAHALEDE BULUNMADIK”

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “İki seçimi kucağımızda bulduk. Tabi ki bu iki gün içerisinde oluşan yönetimle bu seçimi canla başla yerel ve gene seçimi atlatarak kongre sürecinin başlamasıyla birlikte delegasyonu oluşturup karşınıza geldik. Delegasyonu oluştururken tamamen mahalle ve üyelerimizin özgür iradelerini kullanabilmeleri için her şeyi yaptık. Kimseye müdahalede bulunmadık. Adayların çokluğunda da bunu görüyorsunuz. 3 aday ile süreci götüreceğiz. Kazanan kaybeden olmayacaktır. Kazanan CHP ve sizler olacaksınız” dedi.

“ÇOK RAHATSIZ OLDUM”

Divan Başkanı seçilen Hüseyin Acurman yaptığı konuşmada, “İl, ilçe, mahalle sokak ne derseniz deyin biz siyaset yaparken amatörce yapıyoruz. Ailemizden ve hayatımızdan vererek yapıyoruz. Bunları sadece Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyerek gerçekleştiriyoruz. Bu durumlardan başka hiçbir faydamız yoktur. Dün bir durum yaşadık çok rahatsız oldum. Mustafa kaldıralı ve arkadaşları diye çağırıldık ben bunu kabul etmiyorum ben Hüseyin Acurman’ım. İYİ Parti’yle ittifak kurmasak aldığımız büyükşehirleri alabilecek miydik? Aile şirketi gibi parti yönetiyorlar diyorlar. Benim için değil başkaları içinde söylüyorlar. Bende diyorum ki senin eşin nerde? Senin eşin yokken onun eşi çocuğu sahada çalışıyor. CHP’de siyaset yapmak bedel ödemektir. Biz bedel ödüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“HİÇBİR İMZA ATMADIM”

İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı konuşmada, “Bu kongrelerin şölen havasında geçeceğini söylemiştim. Şölen havasında da geçiyor. Körfez’de bazı sıkıntılar yaşadık, seçilmiş ilçe başkanı kurul üyelerinin oylarıyla düşürüldü; bizim dışımızdaydı. Kurul atadık ve o kurul bizi bugünlere getirdi. Zaman zaman eleştiri aldığımızı biliyoruz. Hiçbirimiz bir atama atarken kendimizi sağlama alalım düşüncesinde olmadık. Ben kendimi sağlama almak için hiçbir imza atmadım. 5 yıldan beri il başkanlığı sürem içerisinde bana destek veren, vermeyen, eleştiren bütün arkadaşlarıma, partililerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünlerde Kanal İstanbul’la ilgili tüm Türkiye’nin ayakta olduğu, İmamoğlu’nun ya kanal ya da İstanbul diye rest çektiği bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

“İNSANIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR”

“Libya’da ne işimiz var? diyen Sarıbay, “Padişahta olmayan yetkileri taşıya bir Cumhurbaşkanımız var. ‘Ben yapacağım’ diyor. Seçilmiş başkanımız var, sen seçilmedin diyor. Bu kanalın yapılmasına engel olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımıza itiraz için dilekçe vermelerini bekliyorum. Libya’ya asker göndereceğiz. Bizim Libya’da ne işimiz var? AKP Genel Başkanı Mustafa Kemal de gitti diyor. Biz oraya Osmanlı’nın toprağını korumak için gittik. Suriye’de yaptığınızı lütfen orada yapmayın. Sözcü Gazetesi’nden gazetecilere verilen ceza insanların sabrını taşırır hale geldi. Bu arkadaşlardan her şey olabilir ama FETÖ’cü olmaz. Bunların hepsi insanların aklıyla alay etmektir” ifadelerinde bulundu.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Adaylığıyla ilgili konuşan Sarıbay, “İl başkanlığına aday olmayacağımı buradan tekrar teyit ediyorum. Hiçbir eleştirimde belden aşağı vurmadım, incitmemeye çalıştım. Zaman zaman beni incittiler olabilir, biz abiyiz; bu abilik kolay elde edilmedi. Bu partinin her yerinde görev almaya çaycılık, kapıcılık dair aboneyim. Bu partiye hizmet etmek demek Cumhuriyet’e, laikliğe destek vermek demektir. Bu desteği ben esirgemeyeceğim” şeklinde konuştu.

SARIBAY’A SARILDI

Kirazlıyalı eski Belediye Başkanı Cevdet Şahin yaptığı konuşmada, “CHP’de en değerli makam, üyelik. CHP üyelerinin düşünce ve yargılarına önem verir. 30 yıldır bu partiye hizmet veren bir partili olarak Kirazlıyalı’nın, Hereke’nin belediyesiz kalmasını kabul edemiyorum. 30 yıldır burada yaşamamış, oy kullanmamış, düğününüzde yok, cenazenizde yok, burada aday göstermek partimize büyük haksızlık. Kendi küllerimizden doğacağız. El ele, omuz omuza, yürek yüreğe olacağız. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Beni haksız yere disipline gönderdi dediğim, telefonlarına çıkmadığım İl Başkanımız Cengiz Sarıbay’a sarılacağım” dedi. Şahin’in konuşmasının ardından Sarıbay ile sarıldı.

“AKP İLK DEFA YÜZDE 50’NİN ALTINDA KALDI”

Körfez Belediye Başkanı Adayı olan ancak İYİ Parti ile ittifak kapsamında adaylığı düşürülen Bozkurt Uslu, “Önce aday olduğum süreçte partime, bu süreçte her şeyiyle çalışan çok değerli arkadaşlarıma, genel başkanıma ve tüm partililere teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreçti. Yüzde 32 ittifakın adayı kazandı. Yüzde 18 sandığa gitmedi. En yüksek olduğu yerlerden birisi Körfez. Partime ve benim adaylığıma destek veren, aday çıkartmayan partiler daha sonra aday çıkarttılar, yüzde 10’a yakın oy aldım. Hepsinden önemlisi de ilk defa AKP, yüzde 50’in altında kaldı. Bunu başaracağız. Burada bir şey söyleyip gitmemek lazım, burada konuştuklarımızı yapmamız lazım. Biz 20 yıla yakındır bu ilçenin kurucu belediyesiyiz, son 20 yıldır da kaybediyoruz. Kendimizi sorumlu tutmamız lazım” dedi.

“NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ KOCAELİ’DE?”

Uslu sözlerinin devamında, “Biz sevmiyoruz birbirimizi. Esas sorunları dışarıda anlatalım ve kendimizi sorumlu tutalım. Bu parti bir sürü görevi birçok arkadaşımıza verdi. Bizler burada doğruyu söylemek zorundayız. Adaylığımla ilgili yöneticilerim istemeseydi aday olmazdım. İttifak için koca bir ilçenin yönetimine geçip, işsize iş verseydik, onarsaydık kötü mü olurdu? Hiç kimse bu yaşadıklarımızı unutmayacak ve üzerine düşen neyse yapacak. Ben yapacağım. Bize destek veren Saadet Partisi’ne, HDP’ye, Demokrat Parti’ye teşekkür ediyorum. Neyi paylaşamıyoruz Kocaeli’de? Son 20 yıldır meclis kavgası yapıyoruz. İktidara gelmek zorundayız” ifadelerinde bulundu.

“YÜZDE 33’LÜK CİNSİYET KOTASINA YER AÇALIM”

Konuşmaların ardından adaylar sahnede birlik pozu verdi. İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya kadın kotasıyla ilgili, “Bazı ilçelerde cinsiyet kotasınınuygulanmadığını gördüm. Lütfen, sahada emek veren bizleriz. Bu partinin omurgası biz kadınlarız.5 kadına yönetimlerde yer açamıyorsak oturup şöyle düşünmemiz gerekiyor. Lütfen, uygulamak istediğimiz, genel merkezimizin üzerinde durduğu yüzde 33’lük cinsiyet kotasına yer açalım. ‘Başkanım çok sıkıştırıldık, yer açamadık’ cümlesini duymak istemiyoruz. Biz alanda siyaset yapıyoruz, emeğimizin karşılığında da yönetim kadrolarına yer bulmak istiyoruz” dedi.

“BEN PARA ALARAK SİYASET YAPIYORUM”

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yaptığı konuşmada, “Bu sürece nasıl geldik, niye geldik. Türkiye’de oy dağılımlarına bakarsanız neden ittifak yaptığımıza anlayabilirsiniz. Başarımızın nedeninin bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu diğeri de Meral Akşener’dir. Onların tutumu bize buraları kazandırdı. Şuan ya İstanbul ya Kanal diyebiliyorsak bunun sebebi bu ittifaktır. Birtakım yerler verildi, isteyerek vermedik. İttifak partisi almak istedi ve biz de verdik. Danışma toplantısı yapmıştık burada 20 kişi vardı fakat bugün burada yoğun bir katılım var. Pazar günü kar yağmasına rağmen fedakârlık yapıp buraya kadar geliyorsak demek içimizde hala CHP’nin ateşini yaktığına inanıyorum Ben para alarak siyaset yapıyorum fakat sizler kendinizden fedakârlık yaparak örgütünüzün yanında duruyorsunuz. Libya’ya asker gönderme kanal İstanbul işsizlik tartışılırken kimse kendi çıkarı için siyaset yapmasına izin vermemeliyiz. Birilerinin siyaset beklentileri ve adamı olmak için siyaset yapmamalıyız. Türkiye için çocuklarımız için Türkiye için siyaset yapmalıyız. İlk seçimde Türkiye’de, Körfez’de Kocaeli Büyükşehir’de de iktidar olacağız diyorum. İnsanlar özledi. İnsanların hizmetlerini hedef alınan 10 belediye başkanından 8’i CHP belediye başkanları. Bir ve beraber olursak iktidar olacağız’ dedi.

“İNANARAK YOLA ÇIKTIM”

Körfez’e aday olan Şengül Yurt, yaptığı adaylık konuşmasında,” Kadın olmanın pozitif enerjisi partinin tüm kademelerine hissettirerek, partiyi kucaklayarak kırgınlıkları, küskünlükleri bitireceğimize inanarak bu yola çıktım. CHP, partililer olarak hepimize büyük görevler düşmektedir. Partimizi iktidara taşıyacak çalışmaları yapmak üzere desteklerinizi bekliyorum. Körfez ilçemizi iktidara taşımaya söz veriyorum. Geçmişin kavgasını vererek, birbirimize düşmanlık güderek beraberliği başaramayız. Yeni bir anlayışın hayata geçirilmesi zorunluluktur. Bizler yokluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa savaş açarak yeni bir yol açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KÖRFEZ’İM ÜZÜLME BİZ VARIZ”

Yurt’un ardından konuşan aday Bülent Yıldız, “Memleketimdeki haksızlıklar karşısında daha fazla tahammül göstermeyerek bu kutsal göreve talip olmanın zorunluluğa inanıyorum. Ben de elimi taşın altında sokmak boyun borcumdur.40 ilden büyük ama öksüz, garip Körfezim, her bir parçası rant olan Körfez’im sen üzülme biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz önce ilçede birlik ve beraberliği sağlayacağız. İstekli olan, atılım yaratabilen, fark yaratan bir yer olacağız. Herkes il delegesi oluyor ve bütüyor, ilçeyi kimse umursamıyor. Doğan kardeşim ben senden oy alırım ama bu işi sen bir adım öne götürebilirsin. Ben kabul ediyorum dedim. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“BEN HİÇ SİZİ YOLDA BIRAKMADIM”

Yıldız’ın ardından konuşan mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “Cumhuriyet Halk Partisi yüz yıllık bir parti. Ben hiç sizi yolda bırakmadım. En zor koşullarda bu görevi almayı borç olarak gördüm. En zor şartlarda yıpranacağımı bile bile partimin yarınları için bu görevi seve seve aldım ve bugünlere de alnımın akıyla taşımayı başardım. Eğer biz tarihimizi, geçmişimizi unutursak geleceğimize de inşa edemeyiz. CHP’yi hem yerelde hem de genelde iktidara taşımak her CHP’linin borcudur. Ülkemizde yoksulluk her geçen gün artıyor, insanlar intihar ediyor. Bugüne kadar bana sahip çıkan tüm delege arkadaşlarıma ve üyelere çok teşekkür ediyorum. bu kongrede kaybeden ya da kazanan olmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından delegeler ve adaylar oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Şengül Yurt delege seçilmediği için oy kullanamadı.