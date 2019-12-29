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CHP Dilovası'nda başkan belli oldu

CHP Dilovası İlçe Örgütü’nde Kerem Aydemir ve İsmail Kaya’nın yarıştığı kongrede başkan ezici çoğunluğu alarak Kerem Aydemir oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dilovası  ilçe kongresine CHP Genel Başkanı Danışmanı Cuma Kalavar, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz, CHP Kocaeli eski il kadın kolları başkanı Hülya Yolcubal, İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, CHP Kocaeli eski milletvekili Salih Gün, Dilovası Belediyesi kurucu başkanı Ercan Dalkılıç, CHP Gebze eski ilçe başkanı Recep Dursun, il ve ilçe yöneticileri, delegeler ile çok sayıda partili katıldı.

60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut İlçe Başkanı Kerem Aydemir başkanlığa yeniden talip olurken, 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İsmail Kaya, Aydemir’in karşısına aday olarak çıktı. Kongrede 13 yönetim kurulu üyesi ve 5 il delegesi seçildi.

Saat 17.00’de kapanan sandıkların ardından oy kullanma işlemi başladı. 60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 50 oy kullanılırken 2 oy da geçersiz sayıldı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Kerem Aydemir 43 oy alarak ilçe başkanı olurken, İsmail Kaya ise 5 oy aldı. 

KEREM AYDEMİR’İN LİSTESİ
YÖNETİM KURULU ASİL

Kerem Aydemir (Başkan), İlhan Özlü, İbrahim Susam, Musa Gökdağ, Nevzat Yıldız, Güven Özmen, Umut Yılmaz, Mahmut Karabay, Orhan Yıldırım, Şerife Özdemir, Ayetullah Turgut, Turan Başaran Beşiroğlu

İL DELEGELERİ

Salih Gün, Kerem Aydemir, Cesim Sarıbuğa, Recep Onaylı, Fethi Aras

İSMAİL KAYA’NIN LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL
İsmail Kaya (Başkan), Sebahat Belek, MuralettinAvat, Kenan Cebeci, İhsan Kocabay, Aydın Karadağ, Bekir Yılandiloğlu, Kutlay Yekebaş, Ramazan Karadağ, Tahsin Aslan, Timur Sarı, Ekrem Akkaya, Yaşar Çakmak

YÖNETİM KURULU YEDEK
Halis Taşkıran, Mükremin Akay, Fevzi Demir, M.Nuri Özgül, Cafer Avşar, Cihat Şensöz, Serkan Ay, Asaf Koç, Hasan Karataş, Kader Özçelik, Rahmi Oktay, Turgut Özdemirer

İL DELEGELERİ
İsmail Kaya, Sebahat Belek, Osman Karadeniz, Nizamettin Karadağ, Cemal Tuncay  

 

Bugün 17:34 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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