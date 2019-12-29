AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, Çayırova Belediyesi eski Başkanı Şevki Demirci'yi parti içtüzüğüne aykırı söz ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. İl Disiplin Kurulu da Demirci’yi ihraç etti. Demirci, Genel Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz etti. Demirci’nin itirazını inceleyen Genel Merkez Disiplin Kurulu, İl Disiplin Kurulu’nun ihraç kararını onadı. Böylece Demirci, AKP’den resmen ihraç edildi.
Bugün 18:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:19 TSİ
AKP Kocaeli'de ihraç
AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, Çayırova Belediyesi eski Başkanı Şevki Demirci'yi parti içtüzüğüne aykırı söz ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz