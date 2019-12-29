Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün partisinin Dilovası İlçe Kongresine katıldı. Genel başkan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada yerli otomobil üzerinden eski Bilim ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. SP lideri, “Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir” dedi.
OKLARI IŞIK'A YÖNELTTİ
Karamollaoğlu, eski Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Milletvekili Fikri Işık’ı kastederek, “Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Gebze Bilişim Vadisi’nde yeni yerli otomobilin tanıtımını yaptı. Işık’ın yeni yerli otomobilin tanıtımına katılmaması, sosyal medyadan da otomobille ilgili bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.
Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı?
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK'ın üzerinde yerli otomobil geliştireceği Saab 9-3 modelinin fikri mülkiyet haklarını 47 milyon Euro'ya satın alındığını açıkladı. Işık, 2017 yılında yerli otomobilin tanıtımını yaptı, 2020 yılında otomobili piyasaya süreceklerini açıkladı. Saab’ın basın sözcüsü, otomobil projesi konusunda Türkiye ile herhangi bir çalışma ve anlaşmanın olmadığını söyledi. 47 milyon liranın akıbetinin ne olduğu anlaşılamadı.
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Yorumlar
(4 )
Tarih Tekerrur Ve Ibre - Abi devlet isletmeleri belediye isletmeleri kamu isletmeleri oda isletmeleri kamu ozel sektor ortakliklari calismiyor kamudaki isciyi duzgun çalıştırmanin imkani yok. Biz bu tecrubeyi yasadik biliyoruz en son butun yuk butceye vergi verenlere kaliyor hakkaten tekrara gerek var mi ki ?
Nurettin ozturk - Fabrika yok fakat sayısız milli ve yerli ürünümüz var.DEVRİM gibi Eskişehir'de yapılsa ne âlâ.milli ve yerli saraylarimiz var milli ve yerli kanalımızda olacak yakında.2100 de de fabrikalar biter seri üretime geçeriz
Yapabildigini Yapmak ? - Devrim prototip yapildi seriye nasil gececekti ki o yillarda turkiyede sac levha mi vardi. Dokum malzemesi mi vardi.. kalipcilik mi vardi..pres boyahane kaynak mi vardi yapsan ucuza yapabilecek miydin...devlet bu isleri ustune alsa emin olun milyarlar batar bugun daha fakir olurduk... seri uretime gecmemek maalesef dogru karardı. O yıllardaki yoneticiler ne kadar kufretsek de ulkeyi bugune getirenler basarilidirlar.. o gunun sartlari oydu mantikli davrandilar maalesef ..Bir seyi yapabiliyor olmak o isi yapmak gerektigi anlamina gelmiyor..
İzmi̇tli̇ - LANGIRT KÖY SANDIĞINA.ALIŞTIK ARTIK KAMU ZARARI YAZILIR.
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