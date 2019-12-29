Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün partisinin Dilovası İlçe Kongresine katıldı. Genel başkan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada yerli otomobil üzerinden eski Bilim ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. SP lideri, “Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir” dedi.

OKLARI IŞIK'A YÖNELTTİ

Karamollaoğlu, eski Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Milletvekili Fikri Işık’ı kastederek, “Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Gebze Bilişim Vadisi’nde yeni yerli otomobilin tanıtımını yaptı. Işık’ın yeni yerli otomobilin tanıtımına katılmaması, sosyal medyadan da otomobille ilgili bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı?

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK'ın üzerinde yerli otomobil geliştireceği Saab 9-3 modelinin fikri mülkiyet haklarını 47 milyon Euro'ya satın alındığını açıkladı. Işık, 2017 yılında yerli otomobilin tanıtımını yaptı, 2020 yılında otomobili piyasaya süreceklerini açıkladı. Saab’ın basın sözcüsü, otomobil projesi konusunda Türkiye ile herhangi bir çalışma ve anlaşmanın olmadığını söyledi. 47 milyon liranın akıbetinin ne olduğu anlaşılamadı.