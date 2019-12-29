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Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı?

Dilovası’ndaki ilçe kongresine katılan SP lideri Temel Karamollaoğlu, yeni yerli otomobille ilgili AKP Kocaeli milletvekili Fikri Işık’ı, yeni yerli otomobil üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi

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Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün partisinin Dilovası İlçe Kongresine katıldı. Genel başkan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada yerli otomobil üzerinden eski Bilim ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. SP lideri, “Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir” dedi.

OKLARI IŞIK'A YÖNELTTİ 

Karamollaoğlu, eski Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Milletvekili Fikri Işık’ı kastederek, “Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Gebze Bilişim Vadisi’nde yeni yerli otomobilin tanıtımını yaptı.  Işık’ın yeni yerli otomobilin tanıtımına katılmaması, sosyal medyadan da otomobille ilgili bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı?

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK'ın üzerinde yerli otomobil geliştireceği Saab 9-3 modelinin fikri mülkiyet haklarını 47 milyon Euro'ya satın alındığını açıkladı. Işık, 2017 yılında yerli otomobilin tanıtımını yaptı, 2020 yılında otomobili piyasaya süreceklerini açıkladı. Saab’ın basın sözcüsü, otomobil projesi konusunda Türkiye ile herhangi bir çalışma ve anlaşmanın olmadığını söyledi. 47 milyon liranın akıbetinin ne olduğu anlaşılamadı.

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Yorumlar

(4)
03

Tarih Tekerrur Ve Ibre - Abi devlet isletmeleri belediye isletmeleri kamu isletmeleri oda isletmeleri kamu ozel sektor ortakliklari calismiyor kamudaki isciyi duzgun çalıştırmanin imkani yok. Biz bu tecrubeyi yasadik biliyoruz en son butun yuk butceye vergi verenlere kaliyor hakkaten tekrara gerek var mi ki ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 22:31
02

Nurettin ozturk - Fabrika yok fakat sayısız milli ve yerli ürünümüz var.DEVRİM gibi Eskişehir'de yapılsa ne âlâ.milli ve yerli saraylarimiz var milli ve yerli kanalımızda olacak yakında.2100 de de fabrikalar biter seri üretime geçeriz

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 29 Aralık 20:08
04

Yapabildigini Yapmak ? - @Nurettin ozturk 02 nolu yoruma cevabı: Devrim prototip yapildi seriye nasil gececekti ki o yillarda turkiyede sac levha mi vardi. Dokum malzemesi mi vardi.. kalipcilik mi vardi..pres boyahane kaynak mi vardi yapsan ucuza yapabilecek miydin...devlet bu isleri ustune alsa emin olun milyarlar batar bugun daha fakir olurduk... seri uretime gecmemek maalesef dogru karardı. O yıllardaki yoneticiler ne kadar kufretsek de ulkeyi bugune getirenler basarilidirlar.. o gunun sartlari oydu mantikli davrandilar maalesef ..Bir seyi yapabiliyor olmak o isi yapmak gerektigi anlamina gelmiyor..

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 29 Aralık 22:40
01

İzmi̇tli̇ - LANGIRT KÖY SANDIĞINA.ALIŞTIK ARTIK KAMU ZARARI YAZILIR.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 29 Aralık 19:34
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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