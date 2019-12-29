Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK'ın üzerinde yerli otomobil geliştireceği Saab 9-3 modelinin fikri mülkiyet haklarını 47 milyon Euro'ya satın alındığını açıkladı. Işık, 2017 yılında yerli otomobilin tanıtımını ya

GENÇLER DE FORMA GİYDİ

Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahadaki yerini alan, genç futbolcular Eren Erbay, Melih Çelik, ve Süleyman’ın da süre bulduğu maçta Belediye Derince 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi. Maç boyunca kalesinde pozisyona izin vermeyen takım gerek koşu kalitesinin yüksekliği gerekse de mücadelesi ile oldukça dikkat çekerken karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MELİH İNAN AFFETMEDİ

Derince ikinci yarıda da oyunu yönlendiren taraftı. İkinci yarının 6 maçın da 51. dakikasında Efe’nin pası ile Melih İnan sağ kanattan hareketlendi. Topu rakibinden kurtaran 1999 doğumlu futbolcu kendisine doğru koşan kalecinin üzerinden topu aşırdı ve müthiş bir gole imza attı.

EFE SKORU TAYİN ETTİ

Zaman zaman gerilimli dakikaların yaşandığı maçta ikinci gol günün başarılı isimlerinden Efe’den geldi. 89’da ceza sahası içinde elle oynama sonrası kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Efe Karaoğlu maçın skorunu tayin etti. (2-0) As oyuncularının çoğunu kenarda bekleten Belediye Derince maça Akın, Bahtiyar, Osman, Efe, Aykut, Yunus, Sefa, Melih İnan, Melih Çelik, Arda ve Erbay ile sahadaki yerini aldı.

4 OCAK’TA MANİSA İLE OYNAYACAKLAR

İkinci yarıda Erbay’ın yerine Süleyman oyuna girdi ve başka da değişiklik olmadı. İyi bir hazırlık sürecinden geçen Belediye Derince’nin diri ve istekli görüntü verdiği maçta diğer futbolcular yarın (Pazartesi) 24 Erzincan ile oynanacak olan ikinci hazırlık maçında forma giyecekler. Erzincan maçı 14.00’te başlayacak. 5 Ocak’ta kampı sona erecek olan Sarı Lacivertliler 4 Ocak Cumartesi günü 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK ile üçüncü hazırlık maçını oynayacak.

BELEDİYE DERİNCE: 2

ÇANKAYA FK: 0

SAHA: Fanatic Tour 1

HAKEMLER: Bülent Demir**, Alihan Güzel**, Yasin Öztürk**

BELEDİYE DERİNCE: Akın***, Bahtiyar***, Osman***, Efe***, Aykut***, Yunus***, Sefa***, Melih İnan***, Melih Çelik***, Arda***, Eren Erbay*** (Dk. 46 Süleyman**)

ÇANKAYA FK: Ahmet**, Salih**, Volkan**, Emre Çoban**, Ahmet Eren**, Caner**, Mert**, Ahmet Hakan**, Hasan**, Miraç**, **

GOLLER: Dk. 51 Melih İnan, Dk. 89 Efe (Belediye Derince)